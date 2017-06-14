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Türkiye ve Dünya gündemi
09:40, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Haziran 2017
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyeti ile Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi kabul edecek, Meclis tören alanında, eski ve bu dönem görev yapan milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/16.30/20.26) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında buluşacak.

(Ankara/15.00/20.26) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) 


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) 

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00) 

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlıkta düzenlenecek, "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00) 

4- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) 

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın (YKTK) imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) 

2- TÜİK, nisan ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini, mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.

Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek.

(Doha)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başkanlıkta, "2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) 

2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/13.00)  

KÜLTÜR SANAT

1- Beyoğlu Belediyesi, geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında, İstanbul Klasik Sanatlar sergisine ev sahipliği yapıyor.

(İstanbul/19.00) 

2- TYB İstanbul Şubesi geleneksel iftarı Birlik Vakfı'nda yapılacak.

(İstanbul/20.30)



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