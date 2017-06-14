Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyeti ile Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/15.30)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe'yi kabul edecek, Meclis tören alanında, eski ve bu dönem görev yapan milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelecek.
(TBMM/16.30/20.26)
3- Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında buluşacak.
(Ankara/15.00/20.26)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret edecek.
(Ankara/14.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/11.00)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlıkta düzenlenecek, "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
4- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın (YKTK) imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, nisan ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini, mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek.
(Doha)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başkanlıkta, "2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(Ankara/13.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Beyoğlu Belediyesi, geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında, İstanbul Klasik Sanatlar sergisine ev sahipliği yapıyor.
(İstanbul/19.00)
2- TYB İstanbul Şubesi geleneksel iftarı Birlik Vakfı'nda yapılacak.
(İstanbul/20.30)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.