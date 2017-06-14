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Avrupa
10:04, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Belçika’da bin 720 çocuk kayıp
Belçika’da bin 720 çocuk kayıp

Belçika’da kayıp çocukların bulunmaları için çalışmalar yürüten ChildFocus, bin 720 çocuğun kaybolduğunu belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika’da kayıp çocukların bulunmaları için çalışmalar yürüten Child Focus, kayıp çocuklara ilişkin sunduğu raporda, 2016 yılından bu yana bin 720 çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

Kayıp sayısının bir önceki yıllara oranla 10 kat arttığını bildirildi. Raporda, bin 720 çocuk arasından 890’ını evden kaçan 13 ve 15 yaş arasında çocukların olduğu belirtilirken, 439 çocuğun da aileleri tarafından yurt dışına kaçırılan çocuklar olduğu, 5 çocuğun da yıl içerisinde hayatını kaybettiği kaydedildi.



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