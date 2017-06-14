Eceabat’a Deniz Teknolojileri MYO açılacak

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Eceabat İlçesine yapılması planlanan Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (MYO) için çalışmaları hızlandırdı.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Kaymakam Turan Yılmaz ve beraberindeki heyet ile Eceabat’a yapılması planlanan Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu için yeni tahsis edilebilecek arazide incelemelerde bulunuldu. Eceabat Belediyesi’nde Belediye Başkanı AK Partili Adem Ejder ile bir araya gelen Rektör Acer ve Rektör Yardımcısı Özden, ilçeye yapılacak üniversite birim binaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Eceabat İlçesine Ulaştırma ve Deniz İşletmeciliği Bölümü altında açılması planlanan, Deniz İşletmeciliği, Gemi Makinaları, Kıyı ve Deniz Güvenliği, Deniz Lojistiği ve Taşımacılık, Deniz Ulaştırma İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Yat İnşaatı, Ahşap Balıkçı Teknesi İnşaatı, Sualtı Batık ve Arkeoloji Turizmi, Deniz Brokerliği ve Güverte programlarıyla birlikte, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 2 bin öğrenci kapasitesi ve akredite olmuş programlarıyla da Türkiye’de ilk MYO olması hedefleniyor.
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Çanakkale Eceabat’a Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu açılacak
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