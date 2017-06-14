10:26, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Genelkurmay çatı davasında 18'inci celse

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 18'inci celsesine başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın 18'inci celsesi, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında görevli eski Kurmay Binbaşı Ahmet Durmaz'ın savunmasıyla başladı.

Karargahtayken silahlı fotoğrafları bulunan Ahmet Durmaz'ın, iddianamede karargahı kuşatmaya gelen özel kuvvetler personeli darbecilerin kışlaya güvenli şekilde girmelerini sağladığı belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Proje Subayı eski Kurmay Binbaşı Ahmet Yıldız ile Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Yunanistan Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı eski Tuğamiral Mustafa Sözer'in de bugün savunma yapması bekleniyor.

Sanık eski Binbaşı Yıldız hakkında, iddianamede, darbe hazırlığına ilişkin görüşmeler yaptığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline komuta katında eşlik ettiği ve bütün gece darbe faaliyetlerine katıldığı ifadeleri yer alıyor.

Sanık eski Tuğamiral Mustafa Sözer hakkında ise olay günü karargahta bulunmamasına ve darbe girişimine fiilen katıldığına yönelik somut bir delil olmamasına rağmen, atama listesinde göreve devam ve Dışişleri Bakanlığı müsteşarı görevi verildiği belirtiliyor. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkkan'ın ifadesinde Sözer'in FETÖ mensubu olduğu ifadesi de yer alıyor.