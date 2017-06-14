Asansörlere yeni düzenleme yürürlükte

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu tarafından yapının özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde yetkili mühendise trafik hesabı düzenlettirilecek. Yapıdaki veya binadaki asansör sayısını da belirleyecek trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresiyle katta bekleyecek insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yetkili mühendise sunulacak.
Asansör monte edenle yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1 Eylül 2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde söz konusu tarih itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak amacıyla hazırlanan elektronik soru bankasındaki kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavları, 60 milyon 890 bin kez indirilerek büyük bir rekora imza attı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 18'inci celsesi başladı
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Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve general atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine Veli Tarakçı getirildi.
İstanbul'da bazı ilçelerde 20'den fazla adrese yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltında
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Mescid-i Nebevi'nin içindeki Hazreti Muhammed'in (SAV) Ravza-i Mutahhara'sında, Osmanlı Cihan Devleti'nin 14. Padişahı Sultan 1. Ahmed tarafından yaptırılan ve üzerinde o güne kadar tahta çıkan 14 padişahın isminin yer aldığı kitabe varlığını koruyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız." dedi.
FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 kişiden 34'ü tutuklandı