10:42, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Türkmenistan'ın doğalgaz üretiminde sert düşüş





Türkmenistan 2016 yılında, son 7 yılın en az gaz üretimini yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkmenistan’ın geçen yıla oranla doğalgaz üretimi yüzde 4 oranında azaldı. Ülkenin gaz üretimi 69.6 Miliard metre küpten 66, 8 Miliard metre küpe indi. Buna göre Türkmenistan 2016 yılında, son 7 yılın en az gaz üretimini yapmış oldu. Finmarket ajansı BP grubu kaynak gösterek, bunun ana nedenini Türkmenistan'ın Rusya'ya gaz ihracatını tamamen durdurması olarak açıkladı. Rus Gazprom şirketinin Türkmen gazını satın alımını durdurmasına rağmen ulusal gaz endüstrisi bunun olumsuz etkisini telafi etmekde başarılı oldu. Türkmenistan’ın sön dönemde Çin, İran ve Kazakistan’a gaz satışını artırdığı da bildirildi.

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