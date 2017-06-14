11:01, 14 Haziran 2017 Çarşamba

ABD Adalet Bakanı'na 'Rusya' sorgusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Kongre Komisyonu'nda verdiği ifadede Washington'daki bir otelde Rus yetkililerle ilgili gizli toplantılar yapıldığı iddiasını reddetti. Sessions, Kremlin yönetimiyle işbirliği yaptığı iddialarının "Korkunç ve iğrenç bir yalan" olduğunu söyledi.



Sessions, "Rus ya da başka bir yabancı yetkiliyle ABD'deki herhangi türden bir kampanya ya da seçimle ilgili olarak asla buluşmadım ve iletişim kurmadım" dedi. Ayrıca Donald Trump kampanyası ile bağlantılı herhangi bir kişinin, böyle bir iletişim içinde olduğuna dair bilgisinin olmadığını söyledi.



Sessions, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olan müdahalesinin araştırıldığı soruşturmayla ilgili kimsenin kendisini bilgilendirmediğini de ifade etti. Ancak Sessions soruların çoğunu cevapsız bırakınca senatörlerden tepki gördü.