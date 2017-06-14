Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak amacıyla hazırlanan elektronik soru (e-Soru) bankasındaki kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavları, 60 milyon 890 bin kez indirilerek bu alanda adeta rekor kırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar, dersler ve ders saatleri çerçevesinde 5-12'nci sınıf kademelerindeki öğrenciler ile lise mezunları için hazırlanan kazanım kavrama testleri büyük ilgi gördü.
Kazanım kavrama testleri 55 milyon, değerlendirme sınavları ise 5 milyon 890 bin kez indirildi.
Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar adresinden PDF formatında ücretsiz erişilebiliyor.
Kazanım kavrama testleri ve değerlendirme sınavları, ortaokul ve lise düzeyindeki derslerden hazırlanıyor, lise son sınıf ve mezun grup düzeyinde de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) grupları biçiminde planlanıyor. Testlere ait model çözümlemeler, cevap anahtarıyla birlikte veriliyor.
2016-2017 eğitim-öğretim yılı çalışmaları kapsamında, 87 farklı dersten üretilen toplam 45 bin sorudan 32 bin 328'i kazanım kavrama testleri için 5 bin 700 soru ise değerlendirme sınavları için kullanıldı.
Kazanım kavrama testleri ve değerlendirme sınavları, ölçme niteliklerine uygun soru üretme amacıyla hazırlanıyor. Sorular, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlerce oluşturulurken, ölçme-değerlendirme uzmanı ve branş akademisyenlerinin onayı alındıktan sonra e-Soru bankasına yükleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak amacıyla hazırlanan elektronik soru bankasındaki kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavları, 60 milyon 890 bin kez indirilerek büyük bir rekora imza attı
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