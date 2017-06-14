11:17, 14 Haziran 2017 Çarşamba

FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyonda 78 gözaltı





FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukattan 78'i yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukattan 78'inin yakalandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen 189 avukatın yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenenlerin de bulunduğu 78 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yapılıyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Öte yandan, şüphelilerden ikisinin de daha önce başka bir soruşturma kapsamında tutuklandıkları öğrenildi.

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