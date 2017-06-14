BAE Büyükelçisinden Trump'a

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, ABD'den Katar'daki hava üssünün taşınmasını istedi.
ABD'deki The Hill gazetesinin haberine göre, Uteybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar hükümetine aşırılığı desteklemeyi durdurması konusunda baskı yapmak için bu ülkedeki ABD hava üssünü siyasi araç olarak kullanmasını talep etti.
Uteybe, "Herhangi ek bir baskı için hava üssü gayet güzel bir sigorta poliçesi. Belki Kongre'deki biri bunu duymalı ve 'sadece (hava üssünü) taşımayı düşünmeli miyiz' demeli." ifadelerini kullandı.
Katar'daki ABD hava üssünün, Doha yönetiminin Ortadoğu'da dinmek bilmeyen istikrarsızlığı desteklemeyi sürdürmesinin üstünü kapattığını savunan Uteybe, "Dürüst olmam gerekirse, Katar'a karşı icraatın nedeninin hava üssü olmadığını düşünüyorum." dedi.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.
Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.
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