11:28, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Avustralya bin 905 sığınmacıya 52 milyon dolar tazminat ödeyecek





Avustralya, 2012-2016 yılları arasında gözaltı merkezindeki bin 905 sığınmacıya fiziksel ve psikolojik zarara uğradıkları gerekçesiyle yaklaşık 52 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya, 2012-2016 yılları arasında Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan bin 905 sığınmacıya fiziksel ve psikolojik zarara uğradıkları gerekçesiyle 70 milyon Avustralya doları (yaklaşık 52 milyon dolar) tazminat ödeyecek. BİN 905 KİŞİYE TAZMİNAT ÖDEYECEK Merkezde tutulanlar adına dava açan Slater & Gordon Hukuk Firması avukatlarından Rory Walsh, düzenlediği basın toplantısında federal hükümetin Papua Yeni Gine’ye bağlı Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan bin 905 kişiye tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Walsh, hükümetin bugün yapılacak duruşma öncesi tazminat ödemeyi kabul etmesi üzerine anlaşmaya vardıklarını söyledi. Firma avukatlarından Andrew Baker da tazminatın bin 905 kişiye eşit olarak dağıtılacağını belirterek "Bu anlaşma, Manus Adası’ndaki gözaltı merkezinde tutulanların ne kadar kötü şartlarda bulunduğunun bir göstergesi." dedi. Mahkemenin onaylaması durumunda 20 milyon Avustralya doları tutarındaki masrafları da hükümet karşılayacak.

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