Güncelleme: 11:27, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Guatemala'da büyük deprem





Guatemala'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Orta Ameri̇ka ülkesi̇ Guatemala'da 6,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Tajumulco bölgesinin 8 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 111 kilometre altında kaydedildiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

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