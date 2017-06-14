11:41, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Meksika'da 7 şiddetinde deprem





Meksika'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Reuters haber ajansı, Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin ardından Tsunami alarmı verildi, daha sonra ise tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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