Ehliyet sınavında bir dönem kapanıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erecek, adaylar soruları bilgisayar üzerinde cevaplayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, pilot uygulama olarak 28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının, bu yıl sonuna kadar 81 ilde yapılması sağlanacak.
Daha önce Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, Bursa, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Balıkesir, Denizli, Düzce, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ'da bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçmesiyle 2018'den itibaren motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması uygulaması sona erecek.
Yurt geneline yaygınlaştırılacak e-sınav salonlarında, yılda 4 milyon 298 bin 770 adayın sınava girmesi öngörülüyor.
Adaylar, yeni uygulamayla elektronik ortamda görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacak.
E-sınav uygulaması sayesinde, adaylar randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek, sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebilecek.
Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.
E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.
Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.
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