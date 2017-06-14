11:55, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Özel okullar taban puanları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çoğunu yabancı özel okulların oluşturduğu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan eğitim kurumlarının taban puanları, okulların internet siteleri üzerinden duyuruldu.

Özel okulların taban puanları arttı. Özel okullar için ön kayıtlar 30 Haziran-3 Temmuz arasında birinci ön kayıtlar alınacak. Asil listelerden birinci kesin kayıtlar ise 4 Temmuz yapılacak.

Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre; bazı okullarda taban puanlar geçen yıla göre ortalama 10 puan daha yükseldi. Kimi okullarsa aynı kaldı. TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan bazı özel okulların birinci ön kayıt dönemi için taban puanları ise dün açıklandı.

Kayıt tarihleri açıklandı

Taban puanlarının açıklanmasının ardından özel okullar için birinci ön kayıt dönemi 30 Haziran-3 Temmuz arasında yapılacak. Ardından 4 Temmuz’da birinci kesin kayıtlar alınacak. 5 Temmuz’da birinci yedek liste kesin kayıt dönemi gerçekleşecek. 6 Temmuz’da sıra ikinci ön kayıtlara gelecek. 7 Temmuz’da ikinci kesin kayıtlar alınacak. Bu gün içerisinde okulun asil listesinde yer alan öğrencilere öncelik tanınacak. Ancak asil listedeki öğrenci kaydını yaptırmazsa, sıra yedek listedeki adaylara gelecek.10 Temmuz’da üçüncü ön kayıt döneminin tamamlanmasıyla birlikte ve 11 Temmuz’da üçüncü yedek kayıtlar gerçekleştirilecek. 12-13 Temmuz’da serbest kayıtlar yapılacak.