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Ankara'da tersane kurulacak
Ankara'da tersane kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mogan Gölü'nde düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezilerde kullanılmak üzere tekne yapımı için tersane kuracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mogan Gölü'nde düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezilerde kullanılmak üzere tekne yapımı için tersane kuracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığındaki toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul Yolu Susuz Mahallesi sınırlarında çocuk koruma evi yapılması amacıyla bir konutun satın alınması veya trampa yapılmasına ilişkin başkanlık yazısının görüşüldüğü ve teklifin, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca mülkiyeti belediyeye ait olan Çankaya ilçesindeki bin 298 ada 103 parseldeki 4 ve 39 no'lu bağımsız bölümlerin lojman statüsünden çıkarılarak, Diyanet İşleri Başkanlığına bedeli karşılığında devredilmesine ilişkin başkanlık yazısının da oy birliği ile kabul edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Belediye Meclisinde, Mogan Gölü'nde her türlü düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezilerde kullanılmak üzere bir teknenin yapımına ilişkin başkanlık yazısının da ele alındığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanlık yazısında, daha önceden Belediye Meclisinde, her türlü düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezi organizasyonlarında ve tüm sosyal faaliyetlerde Gölbaşı Mogan Gölü'nde tekne işletilmesi veya işlettirilmesi konusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına yetki verildiği anımsatılarak, 'Ancak teknenin yapımı ve montajı için bir tersane kurulması gerekmekte olup, konuyla alakalı uzman personelimiz olmadığından, tekne için Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına yetki verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.' denildi. Başkanlık yazısı Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi."



İlgili Konular Ankara tersane
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