12:15, 14 Haziran 2017 Çarşamba

PYD, ABD'nin desteğiyle Suriye’nin suyunu da ele geçirdi





Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden PYD/PKK'nın, ABD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdiği bildirildi. Fırat Nehri üzerindeki barajlar, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlayabiliyor. PYD/PKK, yüzölçümü yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'nin yaklaşık 39 bin 500 kilometrekaresini işgal ediyor. Ülkenin yüzde 23'ünde işgali süren örgüt, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajlarını kontrol ediyor. Dünya Bankası ve Suriye rejiminin Sulama Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiler, örgütün ABD desteğiyle ele geçirdiği üç baraj sayesinde su, elektrik kaynağı ve tarım arazisi anlamında hassas bölgelere yayıldığını gösteriyor. TARIM ARAZİLERİNİN YÜZDE 60'I ÖRGÜT İŞGALİNDE Ülkedeki tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60'lık kısmı, PYD/PKK kontrolündeki bölgede yer alıyor. Ayrıca, terör örgütü Suriye'de tarım arazilerinin sulanabilen yüzde 9,4'lük kısmında hakimiyet kurdu. Sulanan söz konusu alanın yüzde 80’inine PYD/PKK'nın elindeki barajlar kaynak sağlıyor. SURİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYOR Örgütün el koyduğu üç baraj, Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan kapasitede.

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