12:28, 14 Haziran 2017 Çarşamba

En pahalı internet Tacikistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Bankası verilerine göre, denize erişimi olmayan Orta Asya ülkelerinde telekomünikasyon sektöründe genel bir iyileşme olmasına rağmen yüksek hızlı internet erişiminin hala diğer bölgelere kıyasla sınırlı ve pahalı olduğu bildirildi.

Tacikistan’da insanların sadece yüzde 17'si kendi istediği cihaz üzerinden internet kullanabiliyor. Bu rakam Kırgızistan’da yüzde 28, Özbekistan'da yüzde 44 ve Kazakistan'da yüzde 55 olarak biliniyor.

Tacikistan'da internete sürekli erişim büyük kentsel alanlarla sınırlıdır ve Tacikler dünyada internet hizmeti için en yüksek fiyatlardan birini ödüyorlar. Bu rakam Tacik vatandaşının ortalama aylık gelirinin yüzde 16'sına denk geliyor.

Dünya Bankası Tacikistan sorumlusu Jan-Peter Olters yaptığı açıklamada, ülkede telekomünikasyon sektörünün gelişmesi için rekabetçi yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.