Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kapisa Emniyet Müdürü Muhammad Razzak Yakubi, Taliban militanlarının, Kapisa'nın Tagab ilçesine bağlı Baba Hil bölgesinde koruculara silahla saldırmasının ardından, Taliban güçleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 11 Taliban'ın öldürüldüğünü ifade eden Yakubi, 14 üyenin ve 7 korucunun yaralandığını söyledi.
Yakubi, öldürülenlerden 3'ünün örgütün bölgedeki önemli komutanları olduğunu kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
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