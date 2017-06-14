Husilerden

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, "El-Muha açıklarında düşmanca eylemlerde" bulunduğunu iddia edilen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisinin hedef alındığı ifade edildi.
Söz konusu haberde "El-Muha limanına yaklaşmaya çalışan koalisyon güçlerine ait savaş gemisinin dikkatli bir gözlem ve takip sürecinin ardından Husiler tarafından vurulduğu" belirtildi.
Öte yandan koalisyon güçleri Taiz iline bağlı El-Muha kentinin kuzeyindeki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre koalisyon güçlerine ait savaş uçakları stratejik öneme sahip Bab'ul Mendeb boğazı yakınındaki El-Muha'nın kuzeyindeki Husi hedeflere birkaç hava saldırısı düzenledi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise henüz olaya ilişki herhangi bir açıklama yapmadı.
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