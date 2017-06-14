13:24, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Husilerden "koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı" iddiası





Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki El-Muha kenti açıklarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisine füze saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, "El-Muha açıklarında düşmanca eylemlerde" bulunduğunu iddia edilen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisinin hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu haberde "El-Muha limanına yaklaşmaya çalışan koalisyon güçlerine ait savaş gemisinin dikkatli bir gözlem ve takip sürecinin ardından Husiler tarafından vurulduğu" belirtildi. Öte yandan koalisyon güçleri Taiz iline bağlı El-Muha kentinin kuzeyindeki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre koalisyon güçlerine ait savaş uçakları stratejik öneme sahip Bab'ul Mendeb boğazı yakınındaki El-Muha'nın kuzeyindeki Husi hedeflere birkaç hava saldırısı düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise henüz olaya ilişki herhangi bir açıklama yapmadı.

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