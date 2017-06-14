13:25, 14 Haziran 2017 Çarşamba

3. Ordu'daki cuntacıları Orgeneral Savaş engellemiş

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Erzincan'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 3. Ordu Komutanlığına bağlı 16 ildeki askeri birliklere örgütün sözde "sıkıyönetim direktifi"ni göndererek darbe girişiminde bulunan ve aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar'ın da bulunduğu cuntacıların, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş tarafından engellendiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanan terör örgütünün sözde "sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" ve örgütün en önemli elebaşılarından olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı eski Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı bir sivil ile 21 askeri personel hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından bizzat hazırlanan 153 sayfalık iddianamenin Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin kentteki ilk dava açıldı.

Çarpıcı detaylara yer verilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve darbe sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılarak, bu yapılanmanın cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen "silahlı bir terör örgütü" olduğu vurgulandı.

İddianamede, darbe girişimi öncesi örgütün sözde "sıkıyönetim direktifi"nin, Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Erzincan’a gönderildiği belirtilerek, buna göre dönemin 3. Ordu Harekat Yarbaşkanı olan eski Tuğgeneral Çağlar'ın Erzincan’da "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

ORGENERAL SAVAŞ'A BİLGİ VERMEDEN DARBE HAZIRLIĞI YAPMIŞ

Çağların darbe girişimi gecesi emniyet tedbirlerin alınması için çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 3. Ordu Harekat Merkezine çağırdığı ifade edilen iddianamede, sanığın darbe girişimi sırasında Erzincan’da yapılacak olan iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları vererek görevlendirme yaptığı ve yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş'a olaylarla ilgili bilgi vermediği anlatıldı.

İddianamede, Çağlar'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 3.Ordu Komutanlığına bağlı 16 ildeki birliklere sözde "sıkıyönetim direktifi"ni, Orgeneral Savaş'a bilgi vermeden ve yazışma usulüne aykırı olarak birliklere gönderip ve tek tek bağlı tugay komutanlıklarına teyit ettirdiği, bu yönde faaliyetler yapıp emirler verdiği işaret edildi.

Çağlar'ın, komutanlığının karargahına gelen Orgeneral Savaş'ı karşılayıp birlikte komuta makamına geçtikleri belirtilen iddianamede, Çağlar’ın sözde "sıkıyönetim direktifi"ni Savaş'ın masanın üzerine bırakarak Genelkurmay Başkanlığından sıkıyönetim direktifi aldıklarını ve kendisinin de Erzincan Sıkıyönetim Komutanı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş’ın ise darbe girişimine destek vermeyip güvenlik tedbirlerini artırarak emir komutayı devraldığı anlatılan iddianamede, Savaş'ın daha sonra komutanlığına bağlı Kolordu komutanlarına kanunsuz olan bu mesajın hiçbir şekilde uygulanmayacağı, hiçbir birliğin dışarıya çıkmayacağı, emre itaatsizlik edenlerin tutuklanacağını bildirdiği anlatıldı.

İddianamede, Savaş'ın darbe girişimini karşı çıkıp önlediği vurgulanarak, darbe girişimini uygulamaya koyamayan Çağlar'ın ise yine Savaş'ın girişimleriyle gözaltına alındığı aktarıldı.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, tutuklu sanıklar Çağlar, Karagöz ve Tonğ’un da yer aldığı 14'ü tutuklu, 21'i askeri personel toplam 22 sanığın, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.