13:50, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Turistler için "WhatsApp istek ve şikayet hattı"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Edirne Valisi Günay Özdemir, kentte turistlere yönelik oluşturulan "WhatsApp istek ve şikayet hattı"na ilişkin, "WhatsApp hattıyla Edirne'ye gelen misafirlerimiz isteklerini ve şikayetlerini anında Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sekreteryaya iletecek. Sekreteryaya iletilen konular anında ilgili birimlere ulaştırılacak, ilgili birimler tarafından da sorunlara müdahale edilecek." dedi.

Vali Özdemir, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, kentin son günlerde turizm anlamında ivme kazandığını söyledi.

Edirne'nin kültür ve turizm anlamında potansiyelinin olduğunu belirten Özdemir, "Turizmle ilgili tüm paydaşlar ciddi faaliyetler içesinde. Tüm kurumlarla turizm ve tanıtmayla ilgili seferberlik başlattık. Bu seferberlik sonucunda da önemli bir ivme kazandığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Son aylarda kentte turizm alanında yoğun ilgiyle karşı karşıya olduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bunu da iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bununla ilgili özellikle gelen misafirlerimizin istek ve şikayetlerini almak üzere bir 'WhatsApp hattı' oluşturduk. Bu WhatsApp hattıyla Edirne'ye gelen misafirlerimiz isteklerini ve şikayetlerini anında Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sekreteryaya iletecek. Sekreteryaya iletilen konular anında ilgili birimlere ulaştırılacak, ilgili birimler tarafından da sorunlara müdahale edilecek. Tabii sadece burada amaç problemler ve sorunlar değil, gelen misafirlerimizin istekleri ve beklentilerini de almak istiyoruz. Gelen misafirlerimizin istekleri bizim için, Edirne için önemli."

AZ ŞİKAYET ALANA ÖDÜL

Olumlu değerlendirmeleri de dikkate alacaklarını ifade eden Özdemir, "Şikayeti az alanları ödüllendireceğiz. Amacımız sadece ceza vermek değil, gerçekten işini hakkıyla ve doğru yapan, gelen turistlerden takdir alan, en az şikayet alan kurumları da ödüllendirerek kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Turizme yönelik WhatsApp hattının Türkiye'de ilk kez kullanılacağını anlatan Özdemir, amaç dışı yanıltıcı istek ve şikayetlerde bulunanlarla ilgili de işlem yapılabileceğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da turisti kente getirmenin zor olduğunu ancak bunun başarıldığını belirtti.

Gelen turistin memnun edilmesi ve kalıcılığının sağlanması gerektiğini vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi işini yapmayan ya da yapamayanlar da olacaktır. Bizim bunları sistemin devamlılığı ve Edirne'nin menfaatleri için sistemin içerisinde regüle etmemiz, rehabilite etmemiz gerekiyor. Yasaklayarak, cezalandırarak ve korkutarak değil; iyileştirerek, düzelterek, daha nezih bir hale getirerek turizm sistemini sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. WhatsApp hattı, sayın Valimizin fikriydi, telefon numarası da Edirne'yi anımsatıyor. 78 milyonun 60 milyonunun cep telefonu kullandığı bir ülkede, herkesin internetinin olduğu bir ülkede, WhatsApp hattının herkesin işini kolaylaştıracağını düşünüyorum."

WhatsApp hattının denemesinin yapıldığı toplantıya, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da katıldı.

Turistlerin, istek ve şikayetlerini WhatsApp programı üzerinden "05528402222" numaralı telefona yazabilecekleri kaydedildi.

Bu arada bir gazetecinin, Şükrüpaşa Anıtı'ndaki bayrak direğinin uzun süredir boş olduğunu hatırlatması üzerine, yetkililer konuyla ilgileneceklerini ifade etti.