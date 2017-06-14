13:53, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Yargıyla ilgili değişiklik kanun tasarısı Meclis'te





Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının TBMM Başkanlığı'na sunulduğu bildirildi.

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