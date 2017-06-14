13:58, 14 Haziran 2017 Çarşamba

İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest



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İsveç'te bir mahkeme, ırkçı saldırıda bulunan kişinin suçunu itiraf etmesine rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsveç'te ırkçı saldırıda bulunan kişi, suçunu itiraf etmesine rağmen tutuksuz yargılanacak "Aftonbladet" gazetesinin, soruşturmayı yöneten savcı Sandra Persson'a dayandırarak verdiği habere göre, 22 yaşındaki zanlı, pazar günü Malmö kentinde Göçmenler Ofisi önünde sığınmacı yasalarını protesto eden yaklaşık 20 Iraklının arasına aracıyla daldı. Persson, daha sonra yanında getirdiği göz yaşartıcı spreyi sığınmacılara sıkmaya çalışan zanlının düzenlediği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Gözaltına alınan ve üstünde bıçak bulunan zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. Mahkeme, suçunu itiraf etmesine rağmen zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin kararı, İsveç kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

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