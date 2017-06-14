20 bin Suriyeliye Ramazan yardımı

Sadakataşı Derneğince, Suriye'de Hama, İdlib, Halep kırsalı ve Atme kampındaki 20 bin kişiye gıda kumanyası dağıtılıp ayrca iftar verildiği bildirildi.
Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarına Ramazan ayında ağırlık verdiklerini söyledi.
Suriye'nin birçok noktasında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını aktaran Özdal, "Bereket ayı olan ramazanda paylaşmanın önemi daha büyüktür. Bu doğrultuda derneğimizce Hama, İdlib ve Halep kırsalı ve Reyhanlı ilçesinin karşında yer alan Atme kampındaki ihtiyaç sahibi 20 bin kardeşimize hem gıda kumanyaları hem de iftar verildi." dedi.
Bölgedeki yardımların dernek görevlilerince yapıldığını belirten Özdal, "Ülkelerindeki savaş Suriyeli binlerce ailenin yerlerinden olmasına neden oldu. En temel yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak noktaya geldiler. Dernek olarak olayların başladığı günden bu yana bölgede yardım çalışmalarına devam diyoruz. Bu Ramazan ayında da gıda kumanyaları ve iftar vererek kardeşlerimizin yüzünün biraz olsun gülmesine vesile oluyoruz." diye konuştu.
Özdal, Ramazan boyunca iftar ve kumanya dağıtımlarının süreceğini sözlerine ekledi.
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