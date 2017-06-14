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Ankara İvedik Sanayi Bölgesi'nde patlama
Ankara İvedik Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir işyerinde patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI, 1 KAYIP

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.



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