14:16, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Ankara İvedik Sanayi Bölgesi'nde patlama: 2 ölü | FOTO





Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Serhat Mahallesi 1387. Sokak'ta, araç tamponu imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, Aydın Terzioğlu ile ismi henüz belirlenemeyen bir başka işçi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Selman D, Kürşat Yılmaz ile Nihat Erkan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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