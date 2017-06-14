14:24, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Sabri Mandıracı “kırk yılın sonunda eslâfın yolunda...” | FOTO

İbrahim Ethem Gören/ Dünya Bülteni Kültür Servisi

Hattat, ebrucu, ressam Ahmet Sabri Mandıracı 40 yıllık sanat birikimini 12 Haziran Pazartesi günü Altunizade’deki Albaraka Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerle paylaşmaya başladı.

Hat ve ebru sanatkârı Ahmet Sabri Mandıracı “Kırk yılın sonunda eslâfın yolunda...” serlevhalı ilk kişisel sergisiyle sanatseverlere hattın zikri, ebrunun ahengi ve resmin müşfik yüzüyle içten bir merhaba dedi.

ÜSTADLARININ İZİNDE…

Mandıracı, kültür karakışının yaşandığı yıllarda öz sanatlarımıza can suyu taşıyan son büyük ustalara; Mustafa Düzgünman Üstad’a ve Ali Alparslan Hoca’ya talebe olarak ebru sanatındaki tertip ve erkânı; hat sanatındaki muvâzene ve usulü öğrenerek icazet almış. Aldığı icazetin hakkını vermek için 40 yıl boyunca teknesinde kadim ebru sanatımıza hizmet etmenin naif gayreti içerisinde bulunmuş. Eslâfın, “iğne iye kuyu kazmak” şeklinde tabir ettiği kadim sanatta battal, hatip ve çiçekli ebrularla hasbıhâl etmiş; hocasının tertibi üzerine hüvesi hüvesine milimi milimine gayretli çalışmalara râm olmuş.

Sami Efendi, Necmeddin Efendi ve Ali Alparslan Hoca silsilesiyle günümüze kadar aslî güzelliğini keflerin serenine, nunların çanağına yükleyerek 14 asır öncesinin kutlu mesajını günümüz insanına iletmenin tatlı telaşı içerisinde bulunan hat sanatına tabir yerindeyse bir ömrü, 40 yılını vakfetmiş.

Yazının da mutlaka bir ruhu vardır. İnsanın tabiatına; bir adım öte sînesine değen, işleyen ve netice itibarıyla tesir meydana getiren bir ruh... Mezkûr ruhu temâşa etmek isteyenlerin A. Sabri Mandıracı’nın talik/nestalik kalemiyle yazdığı hurufata diikkatlice bakmaları yeterli.

RESİM DE HAT VE EBRU GİBİ MÜKÂŞEFE SANATIDIR

A. Sabri Mandıracı gördüğü, hissettiği, dokunduğu sûret ve sîretlerin tasvirini resmetmiş. Mümin ve mütevekkil hocalarının ve dahi hocalarının hocalarının fotoğraflarından yola çıkarak portreler oluşturmuş. Sergide el ele tutuşarak hafî bir zikri terennüm eden Hulusi Efendi’nin, Süheyl Ünver’in, Necmeddin Efendi’nin, Ali Alparslan’ın portrelerine dikkatlice bakanlar önce Medresetü’l-Hattatîn zamanına;sonra da Fatih Nakışhanesi’ne giderek, ressamın iddiasız resimlerindeki iddiayı keşfedecek. Çünkü resim de hat ve ebru gibi bir mükâşefe sanatıdır.

40 yıllık sanat serencamının sonunda 12’si hat, 16’sı resim ve bakiyesi ebru olan 40 eserle sanatseverlere merhaba diyen sanatkârın, bu içten selamına mukabelede bulunmak için tüm sanatseverler 21 Haziran Çarşamba gününe kadar Mustafa Düzgünman Hoca’nın ve Ali Alparslan Merhum’un ba’sübadelmevt’i beklediği Üsküdar’daki Albaraka Sanat’a davetli.

SERGİ AÇILIŞI YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Sergi açılışı iş ve sanat dünyasından yoğun bir katılımla gerçekleşti. Temel Hazıroğlu, Ali Düzgünman, Hikmet Gürler, Gülbün Mesara, İslam Seçen, Alparslan Babaoğlu, Kaya Üçer, Prof. Dr. Fatih Peker, Eda Özbekkangay, Özkan Birim, Mahmut Şahin, Uğur Taşatan, Mahmut Peşteli, Çiçek Derman, Uğur Derman, Yılmaz Eneş, Beşir Ayvazoğlu, İsmail Tirkayi, Hüseyin Yalçınkaya, Selman Gemuhluoğlu, Osman Birkan ve Hülya Demirel’in ismini bir önceki cümleye dâhil edebiliriz.

TEMEL HAZIROĞLU: KÜLTÜR SANAT ALANINDA DESTEKLERİMİZİ KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜYORUZ

Serginin açılış konuşmasında Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu şu hususlara değindi:

“Albaraka Türk olarak toplumsal sorumluluğumuz olduğuna inandığımız kültür sanat alanında kurulduğumuz günden bu yana çeşitli faaliyetlerde bulunuyor, bu alandaki desteğimizi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Projelerin temsil ettiğimiz değeri yansıtan, devraldığımız mirasa ve kültüre sahip çıkan niteliklere sahip olması bizim için büyük bir önem taşıyor.

Geleneksel sanatlarımız özel önem verdiğimiz, sorumluluk hissettiğimiz faaliyet sahalarımızdan biri. Hat sanatına yönelik çalışmalarımız, “Prestij Kitaplar” konusunda uzun yıllardır süren çalışmalarımız ve Albaraka Sanat Galerisi ve Akademisi bunu yansıtan en güzel çalışmalarımız arasında yer alıyor.

Kültürümüzde çok önemli bir yer teşkil eden hat sanatına olan ilgimiz de bu düşünceler doğrultusunda gelişti ve 12 sene önce düzenlenen yarışmayla somut bir projeye dönüşmüş oldu. Yıllardır, Uluslararası Hat Yarışmaları ile bir yandan hat sanatının gelişmesine katkı sağlarken, diğer yandan genç yeteneklere imkânların açılmasını temin ettik.

Kültüre ve sanata olan yatırımımızı her geçen gün daha da zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birinin de yakın zaman önce sanat dünyasının hizmetine sunduğumuz Albaraka Sanat Galerisi ve Akademisi olduğunu söylemeliyim. Burası bizim için aynı zamanda kültür ve sanata hizmet eden bir akademi rolü üstleniyor. Kısa sürede gerçekleştirilen nitelikli sergilerle de Albaraka Sanat Galerisi, İstanbul'a yeni bir renk sunma iddiasıyla kurulduğunu gösterdi.

HAZIROĞLU: A. SABRİ MANDIRACI SANATSEVERLERİ GELENEKSEL SANATLARIMIZIN İHTİŞAMIYLA BULUŞTURUYOR

Bugün burada bir araya gelme sebebimiz ise Sayın Ahmet Sabri Mandıracı’nın çok değerli bulduğum "40 Yılın Sonunda Eslâfın Yolunda" başlıklı hat, ebru ve resim sergisi. A. Sabri Mandıracı ustamızın 40 yıllık birikimiyle ortaya koyduğu birbirinden güzel eserler, misafirleri geleneksel sanatlarımızın ihtişamıyla buluşturuyor. 40 yıllık sanat birikiminin sonunda 12’si hat, 16’sı resim ve devamı ebru olan 40 eserin sanatseverlerin ruhuna işleyip, zihnine kazınacağından hiç şüphem yok. Günümüze kadar güzelliğini korumuş ve değeri giderek artmış bu emek ve kıymet dolu eserleri sizlerle paylaşmak bizi fazlasıyla onurlandırıyor.

Albaraka Türk olarak en büyük hayalimiz, geleneksel sanatları hakkıyla gelecek nesillere miras olarak bırakabilmek. Her zaman bulunduğumuz coğrafyalarda bizi birleştiren ortak paydaların yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Yaşadığımız tüm coğrafyayı birleştiren ortak paydalardan biri olan sanatın evrensel bir dili ve menşei ne olursa olsun tüm insanlığa ait olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde de bütün sanatsal çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Siz değerli sanatseverlerle klasik sanatlarımızın önemli bir üstadının "40 Yılın Sonunda Eslâfın Yolunda" başlıklı ilk sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Hat, ebru ve resim hocası A. Sabri Mandıracı hocalarına şükran ve minnetlerini arz ederek başladığı açılış konuşmasında sanat ve estetik güzelliklerle irtibatını "Sanat benim hayatımda hep birinci planda oldu. Derslere girdiğim sırada, teneffüslerde veya iki saatlik boşluğum varsa elime fırçayı alıp bir şeyler boyardım." cümleleriyle izah etti.

MANDIRACI: USTALARIMIN YOLUNDAN, İZİNDEN GİTMEYE ÇALIŞIYORUM

Çocukluğunun geçtiği Armutlu’da hocasının Kur’an-ı Kerim öğretirken Elif-ba’yı yazdırdığını, çocuksu çizgilerle ilk defa hatla meşgul olduğunda yazma eylemini çok sevdiğini ve böylelikle hat sanatıyla ünsiyet kurduğunu ifade eden sanatkâr, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

“Ben ilk defa yazıya, hat sanatına o zaman başladım ve çok sevdim. Hocamız da beni çok teşvik ederdi. Bütün namaz surelerini bize yazdırarak öğretti. O sıralarda hat sanatının güzelliğini fark ettim. Lakin usulünce yazabilmek için gerekli olan kamış kalemi bulamayınca kesik uçlu kalemlerle yazmaya başladım. Üniversite tahsili için İstanbul’a gelence Prof. Dr. Ali Alparslan Hocam’la tanıştım ve hat sanatının incelik, usul ve esaslarını birinci elden öğrenmeye başladım. O gün bugündür ustalarımın yolundan, izinden gitmeye çalışıyorum. Ustaların yolunda olmak, ustaların yaptıklarını yorumlamak, yeniden oluşturmaktır.”

ALİ DÜZGÜNMAN: BABAMIN GÖZÜ ARKADA KALMADI

Serginin açılışında Uğur Derman, İslam Seçen ve Beşir Ayvazoğlu ile birlikte Mustafa Düzgünman Hoca’nın oğlu Ali Düzgünman da kısa bir selâmlama konuşması yaptı. Ali Düzgünman konuşmasında “Babam Mustafa Düzgünman’ın gözü arkada kalmadı.” diyerek, babasının açtığı kadim ebru yolunda giden talebelerinin ebru sanatını getirdikleri noktaya işaret etti.

İSTİFLER SABRİ MANDIRACI’YA AİT

Sergide ilk defa sanatseverlerle buluşan hatlardaki istifler, A. Sabri Mandıracı’ya ait. Sabri Usta, hat sanatı tarihimizde şimdiye kadar denenmemiş istifleri oluşturmuş. Sami Efendi’nin yolundan giderek zeren-dûd yazılara da ketebe koymuş.

Sanatçıyla yaptığımız sohbette istifleriyle ilgili olarak şu hususlara değindi: “İbrahim Ethem Bey. Sanatkâr, Allah’ın yolundan gider. Ondan ilham alır. Malum olduğu üzere Allah tecillilerinde tekrar etmez. Biz dahi böylelikle, teberrüken yeni istifler üzerinde çalışmanın gayreti içerisinde bulunduk.”

YAZILAR İKİ HAFTALIK HİLÂL PARLAKLIĞINDA…

Yazılarda ayet-i kerimeler, kibar-ı kelamlar, şiirler ve virtdlerle birlikte iki adet hilye-i şerîfe, nestalik yazıda Ali Alparslan Mektebi’nin tüm hususiyetlerini iki haftalık hilâl parlaklığında ortaya koyuyor.

Sabri Mandıracı sergiye 12 ebru eserini almış. Birbirinden âlâ keyfiyeti haiz hatip, kumlu, ve battal ebrular sanatçının ebru sahasındaki ustalığına işaret ediyor.

Mandıracı, pres tuval, duralit, ve tuval üzerine yağlı boya ile “eslâf” sıfatıyla serginin adında yer verdiği üstadlarının portrelerini resmetmiş. Hulusi Efendi, A. Süheyl Ünver, Hezârfen Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman, Münir Nurettin Selçuk, Abdülbaki Gölpınarlı, Ali Alparslan, Timuçin Tanarslan ve Ahmed Yakupoğlu ile birlikte babası Mazhar Mandıracı’nın ve şehit öğrencisi Erol Yılmaz’ın mümin ve mütevekkil ahvalini Üsküdar’ın manevi atmosferiyle buluşturmuş.

KÜRATÖRSÜZ SERGİNİN KÜRATÖRÜ!

Serginin fotoğraflarını çeken Abdüsselam Ferşatoğlu, katalogda isminin karşısına küratör yazmayı tercih ederken, Sabri Mandıracı Üstad, küratörlük talebinde bulunmadığı serginin eserlerini talebesi Özkan Birim ile birlikte yerli yerine koymuş.

MELİKŞAH UTKU: SABRİ MANDIRACI ÜSTADIN İLK SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

21 Haziran Çarşamba gününe kadar sanatseverleri Albaraka Sanat’ın Üsküdar’daki sanat galerisine bekleyen “kırk yılın sonunda eslâfın yolunda…” sergisine dair yazımızı Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku’nun sergi mülahazalarıyla nihayete erdirelim: “Kırk Yılın Sonunda Eslâfın Yolunda” başlıklı hat, ebru ve resim sergisini Albaraka Sanat ve Albaraka Akademi’deki güzel çalışmaların bir tecrübe okuması zaviyesinden değerlendiriyorum. A. Sabri Mandıracı Ustamızın 40 yıllık birikimiyle ortaya koyduğu birbirinden güzel hat, ebru ve resim eserleri misafirlerini geleneksel sanatlarımızın ihtişamıyla buluşturuyor. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı ayda değerli sanatseverleri klasik sanatlarımızın önemli bir üstadının “Kırk Yılın Sonunda Eslâfın Yolunda” başlıklı ilk sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”