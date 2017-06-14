15:02, 14 Haziran 2017 Çarşamba

"Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, PKK'nın yerel militanlar aracılığıyla İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ettiğini söyledi.

Eminki, PKK'ya bağlı Musul'un Sincar ilçesindeki YBŞ'li militanlar ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi arasındaki bağlantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye'de YPG ve Sincar'daki YBŞ'nin Kandil'e bağlı olup doğrudan PKK'dan emir aldıklarını belirten Eminki, "YBŞ'nin Şengal'deki (Sincar) yaklaşık bin militanı Haşdi Şabi çatısı altında bulunuyor ve onlardan maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

PKK, YBŞ adı altında Haşdi Şabi ile çalışıyor diyen Eminki, "PKK-Haşdi Şabi arasındaki bağlantı çok açık ve net. YBŞ'nin militanlarına maaş veren, silah da veriyordur." dedi.

İran'nın, Irak ve Suriye üzerinden Lübnan'a doğru oluşturmak istediği Şii Hilali projesinde Sincar'ın bir köprü gibi kullanılmak istendiğini söyleyen Eminki, "Peşmerge güçleri tarafından DEAŞ'tan alınıp hakimiyetin sağlandığı bölgelerde, Suriye'ye bir yol açılmayacaktır. Bu mümkün değildir. PKK, Şengal'de bir köprü görevi üstlenmek istiyor ancak onların (PKK) ve Şiilerin bölgede cirit atmasına izin verilmeyecektir." diye konuştu.

"KAZILAN HENDEKLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korunmak ve bombalı araçlara karşı kazılan hendeklerin akıbetinin ne olacağı sorusuna ise Eminki şunları kaydetti:

"DEAŞ'ın tehdit oluşturduğu dönemlerde Peşmerge güçleri tarafından kazılan hendekler daha çok saldırıların ve bombalı araçların gelişini engellemeye yönelikti. DEAŞ bitti, artık güvenlik tehdidi kalmadı demek yanlış olur. Tüm hesapları göz önünde bulundurarak, kazılan hendekleri güçlendireceğiz."