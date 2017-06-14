15:16, 14 Haziran 2017 Çarşamba

ABD'de kongre üyesi vuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Grup Denetçisi Steve Scalise'nin başkent Washington'da Kongre tesislerindeki beyzbol antrenmanı düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Mo Brooks, yaptığı açıklamada, bu sabah meydana gelen saldırıda Scalise'nin yanı sıra aralarında iki polisin de olduğu birkaç kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Scalise ve diğer yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis, silahlı saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olayın soruşturulduğu kaydedildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Başkan Trump'ın yaşanan saldırıdan haberdar olduğu bilgisini paylaştı.