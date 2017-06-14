Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO

Bosna'daki savaşta (1992-1995), başkent Saraybosna yakınlarındaki Sokolina mevkiinde Sırp askerler tarafından hunharca katledilen 48 Boşnak sivil, katliamın 25. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Yerel yöneticiler ve bölge halkının yanı sıra katliamdan yaralı kurtulanların da katıldığı törende, öldürülen kurbanlar için dualar edildi.
"Ahatovici Katliamı" olarak da bilinen bu olayda yaralı kurtulan Elvir Jahic, 25 yıl geçmesine rağmen acılarının aynı kaldığını belirterek, katliam öncesinde tutuldukları toplama kampında da işkencelere maruz kaldıklarını, aç ve susuz bırakıldıklarını söyledi.
Esir tutuldukları toplama kampında da çok kişinin öldürüldüğünü anımsatan Jahic, katliamın yaşandığı 14 Haziran 1992 tarihine ilişkin şunları anlattı:
"Bizi esir takası yapacaklarını söyleyerek otobüse bindirdiler. 56 kişiydik. Bir saatlik yolculuğun ardından buraya ulaştık. Otobüsteki silahlı Sırp çetnikler daha sonra otobüsten inip içindekilere kurşun yağdırdı. Üzerimize el bombaları da attılar. Civardaki köylülerin yardımıyla ağır yaralı kurtuldum. Onlara minnettarım. Çetnikler katliamın ardından otobüsü yakmak için geri dönmüş, ancak köylüler onlardan önce davranmıştı. Öldürülen kurbanlar, yine köylüler sayesinde layık oldukları şekilde defnedildi."
Anma töreninde ayrıca, katledilen sivillerin yanı sıra Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye geçiş yaptıkları sırada yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 18 Boşnak asker de anıldı.
Sırp birlikler, 14 Haziran 1992'de, Saraybosna'nın Rajlovac semtindeki toplama kampında bulunan Bojnik, Dobrosevici ve Ahatovici köylerinde 56 esiri, takas bahanesiyle bir otobüse bindirip Sokolina'ya götürdü.
Sokolina'ya vardıklarında esirlere yere yatmaları emredilmiş, üzerlerine kurşun ve bombalar atılmıştı. Otobüste bulunan 56 esirden 48'i yaşamını yitirirken, 8 esir ise bu korkunç katliamda hayatta kalmayı başarmıştı.
Sokolina mevkisinde katledilen kurbanlar için burada bir anıt yaptırılırken, kurbanları taşıyan otobüs de katliamın şahidi olarak aynı bölgede durmaya devam ediyor.
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