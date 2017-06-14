16:01, 14 Haziran 2017 Çarşamba

MİT tırları davasında CHP'li vekil Berberoğlu'na 25 yıl hapis





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

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