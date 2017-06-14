Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Japonya’nın Ukrayna ile vizelerin kaldırılması sürecini başlattığı açıklandı.
Ukrayna’nın Halk Cephesi partisinden milletvekili Leonid Yemets, Ukrayna-Japonya parlamentolar arası grubunun, Ukrayna heyetinin 14 Haziran tarihinde Tokyo ziyareti esnasında iki ülke arasında vizelerin kaldırılması sürecinin başlatılması anlaşmasına vardığını bildirdi.
Leonid Yemets, “Japonya Bakanlar Kurulu Ukrayna vatandaşları için vizelerin iptal edilmesi konusu üzerinde çalışmalara başladı. Parlamentolar bu konuya yardımcı olacakları vaadinde bulundu. Şimdilik belirli bir tarihten söz etmek henüz erken, ama Ukrayna vatandaşlarının Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’na (2020) vizesiz gidebilmesi için çalışıyoruz” diye kaydetti.
Bilindiği gibi, 11 Haziran’da Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında vize serbestisi anlaşmasının yürürlüğe girdi. Vize serbestisi çerçevesinde Ukrayna vatandaşları, Avrupa Birliği ülkelerinde yarım dönemde, 90 günü aşmayan bir süre ile bulunabilecek. İş ve turizm seyahatleri, dini veya yakınların ziyareti amacıyla yapılan seyahatler için geçerli olan vize serbestisi Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma veya eğitim görme hakkı vermiyor.
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