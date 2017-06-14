Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:56, 14 Haziran 2017 Çarşamba
Asya
16:09, 14 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Japonya hükümeti, Ukrayna vatandaşları için vizelerin kaldırılması üzerinde çalışmalara başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya’nın Ukrayna ile vizelerin kaldırılması sürecini başlattığı açıklandı.

Ukrayna’nın Halk Cephesi partisinden milletvekili Leonid Yemets, Ukrayna-Japonya parlamentolar arası grubunun, Ukrayna heyetinin 14 Haziran tarihinde Tokyo ziyareti esnasında iki ülke arasında vizelerin kaldırılması sürecinin başlatılması anlaşmasına vardığını bildirdi.

Leonid Yemets, “Japonya Bakanlar Kurulu Ukrayna vatandaşları için vizelerin iptal edilmesi konusu üzerinde çalışmalara başladı. Parlamentolar bu konuya yardımcı olacakları vaadinde bulundu. Şimdilik belirli bir tarihten söz etmek henüz erken, ama Ukrayna vatandaşlarının Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’na (2020) vizesiz gidebilmesi için çalışıyoruz” diye kaydetti.

Bilindiği gibi, 11 Haziran’da Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında vize serbestisi anlaşmasının yürürlüğe girdi. Vize serbestisi çerçevesinde Ukrayna vatandaşları, Avrupa Birliği ülkelerinde yarım dönemde, 90 günü aşmayan bir süre ile bulunabilecek. İş ve turizm seyahatleri, dini veya yakınların ziyareti amacıyla yapılan seyahatler için geçerli olan vize serbestisi Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma veya eğitim görme hakkı vermiyor.



İlgili Konular Ukrayna
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı

Avusturya'da bulunan 312 imam, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelerek terörü, ırkçılığı ve aşırıcılığı kınadı
Belçika'dan Brexit mesajı
Belçika'dan Brexit mesajı

Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi
Japonya Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Japonya hükümeti, Ukrayna vatandaşları için vizelerin kaldırılması üzerinde çalışmalara başladı.
Sırpların katlettiği Boşnak siviller anıldı FOTO
Sırpların katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO

Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna yakınlarındaki Sokolina'da Sırp askerler tarafından hunharca katledilen 48 Boşnak sivil için katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenledi
ABD'de kongre üyesi vuruldu
ABD'de kongre üyesi vuruldu

ABD'nin Virginia eyaletinde Kongre üyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kongre üyesi Steve Scalise'in yaralandığı belirtiliyor
quot Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor quot
"Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor"

IKBY Peşmerge Genelkurmay Başkanı Eminki, PKK'nın yerel militanlar aracılığıyla İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ettiğini belirtti
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest

İsveç'te bir mahkeme, ırkçı saldırıda bulunan kişinin suçunu itiraf etmesine rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verdi
Husilerden quot koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı quot iddiası
Husilerden "koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı" iddiası

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki El-Muha kenti açıklarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisine füze saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü.
29 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığındı
29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye sığındı

Seul hükümetinin geçen yılki kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği acımasız siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti. Son olarakta Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye sığındı
Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü
Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
En pahalı internet Tacikistan'da
En pahalı internet Tacikistan'da

Taciklar internet hizmeti için dünyanın en pahalı fiyatlarından birini ödüyorlar
PYD ABD'nin desteğiyle Suriye nin suyunu da ele geçirdi
PYD, ABD'nin desteğiyle Suriye’nin suyunu da ele geçirdi

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdi
Meksika'da 7 şiddetinde deprem
Meksika'da 7 şiddetinde deprem

Meksika'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi
Avustralya bin 905 sığınmacıya 52 milyon dolar tazminat ödeyecek
Avustralya bin 905 sığınmacıya 52 milyon dolar tazminat ödeyecek

Avustralya, 2012-2016 yılları arasında gözaltı merkezindeki bin 905 sığınmacıya fiziksel ve psikolojik zarara uğradıkları gerekçesiyle yaklaşık 52 milyon dolar tazminat ödeyecek
Guatemala'da büyük deprem
Guatemala'da büyük deprem

Guatemala'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
BAE Büyükelçisinden Trump'a quot hava üssü quot önerisi
BAE Büyükelçisinden Trump'a "hava üssü" önerisi

BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe, Katar'daki ABD hava üssününün taşınması önerisinde bulundu

Haberler

Ukrayna’da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu
Ukrayna da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu

Poroşenko AB'nin kapısını açtı
Poroşenko AB'nin kapısını açtı

Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki
Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki

Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak
Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak

Ukrayna’nın Odessa şehrinde 'İstanbul Parkı'
Ukrayna nın Odessa şehrinde 'İstanbul Parkı'

Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya karşı vize hamlesi | ANALİZ
Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya karşı vize hamlesi ANALİZ

Ukrayna, Kırım'ın geri alınmasında kararlı
Ukrayna Kırım'ın geri alınmasında kararlı

AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyeti
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyeti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 