16:26, 14 Haziran 2017 Çarşamba

LYS'de engeli olan adaylara yönelik önemli uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak LYS oturumlarına girecek engeli veya sağlık sorunu bulunan adaylar için raporlarını kuruma bildirme süresinin bugün mesai saati bitiminde sona ereceği hatırlatılarak, engel durumu veya sağlık sorununun daha sonra meydana gelmesi halinde, bu durumu belgeleyen adayların da koşullarına uygun yerlerde sınava alınacağı bildirildi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, engel ve sağlık sorunu olan adayların kullandıkları araç, gereç ve cihazlarla sınav binalarına alınmadıklarına dair medyada çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ÖSYM'nin tüm sınavlarda, sağlık veya engel durumunu resmi kurumlardan alınmış rapor ile belgeleyen adayları, engel ve sağlık durumlarına uygun olarak hazırlanmış özel binalarda sınava aldığı anımsatılan açıklamada, "Bu çerçevede, adayların engel veya sağlık durumları göz önünde bulundurularak raporlanan ihtiyaca göre okuyucu veya işaretleyici desteği verilmekte, sınav güvenliği nedeniyle normal salonlarda yanlarında bulundurmalarına izin verilmeyen ilaç, araç, gereç ve cihazları kullanma durumunda olan adayların, ÖSYM tarafından hazırlanan ve ihtiyaca göre her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş olduğu binalarda tahsis edilen çoklu veya tekli salonlarda sınava girmeleri sağlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Engeli veya sağlık sorunu olan adayların, tüm bu hizmetlerden yararlanılabilmelerine imkan sağlayacak gerekli hazırlıkların ÖSYM tarafından yapılabilmesi için başvurudan başlamak üzere sınavla ilgili her türlü düzenleme, bilgi ve kuralın yer aldığı sınav kılavuzlarında belirtilen belgeleri, süresi içerisinde ÖSYM’ye göndermelerinin yeterli olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süre, sınavın yapılacağı hafta sonundan önceki çarşamba günü mesai bitiminde sona ermektedir. Engel durumu veya sağlık sorununun bu süreden sonra meydana gelmesi halinde, bu durumu belgeleyen adayların da kendi koşullarına uygun yerlerde sınava alınmaları sağlanmaktadır. 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde sınava girecek adaylar için raporlarını ÖSYM’ye bildirme süresi bugün mesai bitiminde sona ermektedir."