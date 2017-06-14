Belçika'dan Brexit mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander de Croo, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin İngiltere'yi birlikten ayrıldığı için cezalandırmaya çalışmadığını belirterek, "İngilizler siyasi istikrarsızlık, bölünmüş bir krallık ve değer kaybeden paralarıyla kendilerini yeterince cezalandırmış durumdalar." dedi.
BBC'ye röportaj veren Croo, İngiltere'deki seçimler ve Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Croo, "sert Brexit" fikrinin özellikle İngiltere'de 8 Haziran'da yapılan seçimler sonrasında destek görmediğini ancak zamanın hızla ilerlediğini, bu nedenle İngiltere ve AB'nin en kısa sürede müzakerelere başlaması gerektiğini söyledi.
"Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor." diyen Croo, Brexit'in olumsuz etkilerinin görünmeye başladığını dile getirdi.
Brexit sonrasında oluşan durumla ilgili Croo, "İngilizler siyasi istikrarsızlık, bölünmüş bir krallık ve değer kaybeden paralarıyla kendilerini yeterince cezalandırmış durumdalar." ifadesini kullandı.
Croo, AB'nin İngiltere'nin istediği anlaşmayı müzakere etmeye hazır olduğunu kaydederek, "İngiltere hem boşanmak istediğini söylüyor ama aynı zamanda daha boşanma gerçekleşmeden tekrar nasıl evlenebileceğimize dair bir anlaşmaya varmak istiyor. Tekrar evlenmeden önce boşanmanın prensip ve kurallarını net bir şekilde ortaya koymamız gerekir." diye konuştu.
İngiltere, üye ülkelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50'nci maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Brexit sürecini geçen martta resmen başlatmıştı.
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Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi
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