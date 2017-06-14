16:39, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya'nın başkenti Viyana’daki İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelen 312 imam, teröre, ırkçılığa ve aşırıcılığa karşı birlik çağrısında bulundu.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından organize edilen ve ülke genelinde 312 imamın imza attığı "Terör, Aşırıcılık ve Şiddete Hayır" başlıklı bildiri, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde düzenlenen etkinlikte kamuoyuna açıklandı.

Bildiride "Avusturya’nın imamları olarak bizler, tüm dünyadaki terörist ve aşırılıkçı şiddet eylemlerini ve bilhassa DEAŞ teröristlerinin İslam’a aykırı olan ve şiddetle kınanması gereken vahşetlerini ve saldırılarını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yaşadığı ülkenin ve o ülkede bulunan tüm vatandaşların güvenliği ve barışı için çabalamanın her Müslüman'ın görevi olduğu belirtilen bildiride, "Terörün hiçbir din, etnik köken ve kültürle bağdaştırılamayacağının" altı çizildi.

Bildiride, ayrıca ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik toptancı ve ötekileştirici tutum eleştirilerek, “Aşırıcılıkla ve aynı zamanda her türlü ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığıyla mücadele toplumsal bir görevdir ve bu toplumun bir parçası olan biz Avusturya’nın imamları bu görevin bilincinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesine yer verildi.

Etkinlikte konuşan İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun, Müslümanlar için kıymetli olan ramazan ayını terör ve İslam karşıtı saldırıların gölgesinde geçirdiklerinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olgun, Avusturya İslam cemaati olarak her türlü terör ve şiddet eylemlerini kınadıklarını belirterek, “Üzülerek gözlemliyoruz ki içinde bulunduğumuz toplumun ciddi bir çoğunluğu İslam'ın gerçekte ne olduğunu bilmiyor. Tamamen barıştan yana ve terörle hiçbir ilişkisi olmayan bir din. Bütün öğretisini barışa seferber eden bir dinin terör, aşırıcılık ve radikal uzantıları olamaz.” dedi.

İslam ve Müslümanların terörle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Olgun, "Başta İslam karşıtlığı olmak üzere terör ve şiddet içeren her türlü yaklaşıma açık ve kesin bir duruş sergilemek için burada toplandıklarını" belirtti.

Olgun, bu yaz ayrıca farklı din mensuplarıyla birlikte bulundukları camiden bir sonraki kiliseye kadar insan zinciri oluşturarak teröre karşı birlik mesajı vereceklerini sözlerine ekledi.

İmamların oluşturduğu "Teröre Karşı Birlik İnisiyatifi" sözcüsü Ramazan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturyalıların büyük çoğunluğunun sıradan Müslümanlarla terör ve aşırı söyleme sahip kişileri aynı kefeye koyma yanılgısı içerisinde olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Burada İslam'ın ve onun mensupları olan biz Müslümanlar terörün her türlüsüne karşıyız mesajı vermek için toplandık." dedi.

Demir, İslam dini bünyesindeki birçok farklı mezhebe mensup imamın da bu eyleme iştirak ettiğini vurguladı.

Bu eylemin ülkede artış gösteren İslam düşmanlığının azalmasına vesile olmasını temenni eden Demir, "Biz bu bildiriyle nasıl terör ve aşırıcılık karşısında net bir tutum sergiliyorsak, aynı şekilde siyasi otorite ve yetkililerden de İslamofobik saldırılar karşısında aynı duruşu göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.