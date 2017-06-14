17:11, 14 Haziran 2017 Çarşamba

İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'da muhalefetteki ikinci büyük parti olan Unidos Podemos ittifakı tarafından azınlık hükümetine karşı sunulan güvensizlik önergesi mecliste yapılan oylamada reddedildi.

Aşırı sol görüşlü Unidos Podemos, En Comu Podem ve En Marea konfederal grubunun girişimiyle sunulan güvensizlik önergesinin kabul edilmemesinde ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) milletvekillerinin kullandığı çekimser oy belirleyici oldu. 350 sandalyeli İspanyol meclisindeki iki gün süren oturumun ardından gerçekleşen oylamanın sonucunda 170 "hayır", 82 "evet" ve 97 "çekimser" oy çıktı. 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kabul edilmeyeceği baştan belli olmasına rağmen meclise getirilen güvensizlik önergesi görüşmelerinde, yaklaşık 7 aydır iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile ilgili son dönemlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına odaklanıldı.

Unidos Podemos lideri Pablo Iglesias, meclisteki konuşması sırasında PP ile bağlantılı 60 yolsuzluk soruşturmasını tek tek dile getirerek, azınlık hükümetine "Çalan ve arkadaşları hapiste olan bir siyasi parti ülkeyi yönetemez." şeklinde konuştu.

İglesias, "Yolsuzlukta olası tüm sınırlar aşıldı. İspanya, kurumlarının daha fazla yolsuzluk ağına dolanmasına müsaade edilemez. Sayın Rajoy, tarihe yolsuzlukların başbakanı olarak geçeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mariano Rajoy ise reddedileceği bilinmesine rağmen güvensizlik önergesi sunan Unidos Podemos'u "gösteri yapmak ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçladı.

Rajoy, "Demokratik tavrınızdaki eksikliğiniz, saygısızlığınız, siyaseti bir gösteri gibi görmeniz ve ülkeyi yeniden krize götürecek ekonomik önlemlerimizden dolayı hiçbir zaman bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz. İspanyollar, sizin ülkeyi yönetmenizi istemiyorlar ve bunu sandıkta açıkça söylediler. Güvenilir olmamanız ve niyetlerinizi gizlemenizden dolayı asla İspanya'yı yönetmemelisiniz." şeklinde konuştu.

Bu arada yolsuzlukla gündeme getirilen diğer bir konu ise Katalonya sorunu oldu. Başbakan Rajoy, "Asla ulusal egemenliği tartışma konusu yapmayacaklarını ve Katalonya'daki ayrılıkçı bir referanduma izin vermeyeceklerini" vurgularken, son dönemlerde Katalonya ile ilgili parti içinde görüş ayrılıkları olan Unidos Podemos'un tavrını net olarak ortaya koyması gerektiğini dile getirdi. Unidos Podemos lideri İglesias ise Katalonya sorununu çözmek için PSOE'ye Portekiz'dekine benzer bir sol koalisyon hükümeti kurmayı önerdi. "Bir hükümet kurmak için umarım er ya da geç bir anlaşmaya varırız." diyen İglesias, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı bir referandumun yapılmasına izin verilmesini ve anayasal bir değişiklikle İspanya'nın "çok uluslu bir devlet" olarak tanınmasının sağlanması gerektiğini savundu.

Öte yandan ana muhalefetteki PSOE'nin geçen ay seçilen yeni lideri Pedro Sanchez, henüz resmi olarak partisinin genel sekreterliğine getirilmemesi ve milletvekili olmamasından dolayı meclisteki oturuma katılmadı. İspanya'da yaz sonundan itibaren Sanchez'in de aktif olarak siyasi hayata girmesiyle azınlık hükümetine yönelik muhalefetin çok daha sertleşmesi bekleniyor.