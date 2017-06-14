Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:39, 14 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa
17:11, 14 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi

Muhalefetteki Unidos Podemos ittifakının, yaklaşık 7 aydır görevde olan azınlık hükümetine karşı sunduğu güvensizlik önergesi mecliste reddedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'da muhalefetteki ikinci büyük parti olan Unidos Podemos ittifakı tarafından azınlık hükümetine karşı sunulan güvensizlik önergesi mecliste yapılan oylamada reddedildi.

Aşırı sol görüşlü Unidos Podemos, En Comu Podem ve En Marea konfederal grubunun girişimiyle sunulan güvensizlik önergesinin kabul edilmemesinde ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) milletvekillerinin kullandığı çekimser oy belirleyici oldu. 350 sandalyeli İspanyol meclisindeki iki gün süren oturumun ardından gerçekleşen oylamanın sonucunda 170 "hayır", 82 "evet" ve 97 "çekimser" oy çıktı. 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kabul edilmeyeceği baştan belli olmasına rağmen meclise getirilen güvensizlik önergesi görüşmelerinde, yaklaşık 7 aydır iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile ilgili son dönemlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına odaklanıldı.

Unidos Podemos lideri Pablo Iglesias, meclisteki konuşması sırasında PP ile bağlantılı 60 yolsuzluk soruşturmasını tek tek dile getirerek, azınlık hükümetine "Çalan ve arkadaşları hapiste olan bir siyasi parti ülkeyi yönetemez." şeklinde konuştu.

İglesias, "Yolsuzlukta olası tüm sınırlar aşıldı. İspanya, kurumlarının daha fazla yolsuzluk ağına dolanmasına müsaade edilemez. Sayın Rajoy, tarihe yolsuzlukların başbakanı olarak geçeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mariano Rajoy ise reddedileceği bilinmesine rağmen güvensizlik önergesi sunan Unidos Podemos'u "gösteri yapmak ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçladı.

Rajoy, "Demokratik tavrınızdaki eksikliğiniz, saygısızlığınız, siyaseti bir gösteri gibi görmeniz ve ülkeyi yeniden krize götürecek ekonomik önlemlerimizden dolayı hiçbir zaman bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz. İspanyollar, sizin ülkeyi yönetmenizi istemiyorlar ve bunu sandıkta açıkça söylediler. Güvenilir olmamanız ve niyetlerinizi gizlemenizden dolayı asla İspanya'yı yönetmemelisiniz." şeklinde konuştu.

Bu arada yolsuzlukla gündeme getirilen diğer bir konu ise Katalonya sorunu oldu. Başbakan Rajoy, "Asla ulusal egemenliği tartışma konusu yapmayacaklarını ve Katalonya'daki ayrılıkçı bir referanduma izin vermeyeceklerini" vurgularken, son dönemlerde Katalonya ile ilgili parti içinde görüş ayrılıkları olan Unidos Podemos'un tavrını net olarak ortaya koyması gerektiğini dile getirdi. Unidos Podemos lideri İglesias ise Katalonya sorununu çözmek için PSOE'ye Portekiz'dekine benzer bir sol koalisyon hükümeti kurmayı önerdi. "Bir hükümet kurmak için umarım er ya da geç bir anlaşmaya varırız." diyen İglesias, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı bir referandumun yapılmasına izin verilmesini ve anayasal bir değişiklikle İspanya'nın "çok uluslu bir devlet" olarak tanınmasının sağlanması gerektiğini savundu.

Öte yandan ana muhalefetteki PSOE'nin geçen ay seçilen yeni lideri Pedro Sanchez, henüz resmi olarak partisinin genel sekreterliğine getirilmemesi ve milletvekili olmamasından dolayı meclisteki oturuma katılmadı. İspanya'da yaz sonundan itibaren Sanchez'in de aktif olarak siyasi hayata girmesiyle azınlık hükümetine yönelik muhalefetin çok daha sertleşmesi bekleniyor.



İlgili Konular ispanya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı

Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı 690 bine ulaştı
quot Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil
"Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değil" açıklamasında bulundu
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı

AB, ABD'nin iklim değişimi anlaşmasından çekilmesine rağmen bu alanda mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi

Muhalefetteki Unidos Podemos ittifakının, yaklaşık 7 aydır görevde olan azınlık hükümetine karşı sunduğu güvensizlik önergesi mecliste reddedildi
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı

Avusturya'da bulunan 312 imam, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelerek terörü, ırkçılığı ve aşırıcılığı kınadı
Belçika'dan Brexit mesajı
Belçika'dan Brexit mesajı

Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi
Japonya Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Japonya hükümeti, Ukrayna vatandaşları için vizelerin kaldırılması üzerinde çalışmalara başladı.
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı FOTO
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO

Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna yakınlarındaki Sokolina'da Sırp askerler tarafından hunharca katledilen 48 Boşnak sivil için katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenledi
ABD'de kongre üyesi vuruldu
ABD'de kongre üyesi vuruldu

ABD'nin Virginia eyaletinde Kongre üyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kongre üyesi Steve Scalise'in yaralandığı belirtiliyor
quot Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor quot
"Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor"

IKBY Peşmerge Genelkurmay Başkanı Eminki, PKK'nın yerel militanlar aracılığıyla İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ettiğini belirtti
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest

İsveç'te bir mahkeme, ırkçı saldırıda bulunan kişinin suçunu itiraf etmesine rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verdi
Husilerden quot koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı quot iddiası
Husilerden "koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı" iddiası

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki El-Muha kenti açıklarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisine füze saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü.
29 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığındı
29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye sığındı

Seul hükümetinin geçen yılki kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği acımasız siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti. Son olarakta Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye sığındı
Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü
Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
En pahalı internet Tacikistan'da
En pahalı internet Tacikistan'da

Taciklar internet hizmeti için dünyanın en pahalı fiyatlarından birini ödüyorlar
PYD ABD'nin desteğiyle Suriye nin suyunu da ele geçirdi
PYD, ABD'nin desteğiyle Suriye’nin suyunu da ele geçirdi

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdi

Haberler

Diktatör Franco dönemine ait en büyük toplu mezar açıldı | FOTO
Diktatör Franco dönemine ait en büyük toplu mezar açıldı FOTO

Fas ve İspanya'dan ortak DEAŞ operasyonu
Fas ve İspanya'dan ortak DEAŞ operasyonu

Mısır'da 4 bin yıllık mezar bahçesi bulundu
Mısır'da 4 bin yıllık mezar bahçesi bulundu

Okullardaki devamsızlığa "uluslararası" çözüm arayışı
Okullardaki devamsızlığa quot uluslararası quot çözüm arayışı

Tarihte bugün: Merve Kavakçı’ya TBMM’de yemin ettirilmedi
Tarihte bugün Merve Kavakçı ya TBMM de yemin ettirilmedi

İspanya'da gündem yolsuzluk
İspanya'da gündem yolsuzluk

İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm
İspanya'da bayrak sorununa el yapımı çözüm

ETA'nın gösterdiği yerlerde yüzlerce kilo patlayıcı bulundu
ETA'nın gösterdiği yerlerde yüzlerce kilo patlayıcı bulundu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 