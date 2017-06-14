Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:39, 14 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa Birliği
17:36, 14 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı

AB, ABD'nin iklim değişimi anlaşmasından çekilmesine rağmen bu alanda mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılıklarını yineleyerek, anlaşma uyarınca koyulan ulusal hedefleri yerine getirme yönünde karar aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada üyeler 88 "hayır" oyuna karşı 534 "evet" oyuyla 2030 yılına kadar ulaşım, tarım ve atık yönetimi alanlarında sera gazı salınımlarını yüzde 40 azaltmayı öngören düzenlemeyi onayladı.

Düzenlemenin, yasalaşması için AB üye devletleri tarafından onaylanması gerekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı dünyanın geri kalanını iklimle mücadele konusunda birlik olmaya itecek." dedi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin "gezegenin kaderini" önemsemediği anlamına geldiğini ifade eden Juncker, AB'nin tarihi Paris Anlaşması'nı tekrar müzakereye açmayacağını kaydetti.

Müzakerelerin 20 yıldır devam ettiğini söyleyen Juncker, AB ülkelerinin anlaşma maddelerini gözden geçirmek yerine bir an önce uygulamaya başlaması gerektiğine dikkati çekti.

AB'nin iklim değişimi alanında mücadele ve iş birliğini artırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Juncker, "Anlaşma maddelerini uygulamaya koyarak harekete geçme zamanı geldi." diye konuştu.

AB yetkilileri ay başında Çin ile yaptıkları zirvede iklim değişimiyle mücadeleyi öncelikle ele alınan konular arasında tutmuştu. AB ve Çin, ABD'nin bu konuda sergilediği tavrına rağmen birlikte hareket etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

En fazla sera gazı yayan ülkeler olarak sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Brezilya, Japonya, Endonezya, Almanya, Güney Kore, Kanada ve İran olarak ön plana çıkıyor.

Geçen kasım ayında Birleşmiş Milletler'in çatısı altında 190'dan fazla ülkenin imza attığı Paris İklim Antlaşması, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor. Anlaşma dünyaya en fazla sera gazı salan ülkeler olan ABD ve Çin'in birlikte iklim konusunda ilk defa bir anlaşmaya imza atması ve yürürlüğe sokması nedeniyle tarihi bir adım olarak nitelendirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran başında ülkesini anlaşmadan çıkaracağını açıklaması, anlaşmaya imza atan taraflarca tepkiyle karşılanmıştı.



İlgili Konular iklim değişikliği avrupa birliği
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı

Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı 690 bine ulaştı
quot Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil
"Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değil" açıklamasında bulundu
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı

AB, ABD'nin iklim değişimi anlaşmasından çekilmesine rağmen bu alanda mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi

Muhalefetteki Unidos Podemos ittifakının, yaklaşık 7 aydır görevde olan azınlık hükümetine karşı sunduğu güvensizlik önergesi mecliste reddedildi
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı

Avusturya'da bulunan 312 imam, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelerek terörü, ırkçılığı ve aşırıcılığı kınadı
Belçika'dan Brexit mesajı
Belçika'dan Brexit mesajı

Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi
Japonya Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Japonya hükümeti, Ukrayna vatandaşları için vizelerin kaldırılması üzerinde çalışmalara başladı.
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı FOTO
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO

Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna yakınlarındaki Sokolina'da Sırp askerler tarafından hunharca katledilen 48 Boşnak sivil için katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenledi
ABD'de kongre üyesi vuruldu
ABD'de kongre üyesi vuruldu

ABD'nin Virginia eyaletinde Kongre üyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kongre üyesi Steve Scalise'in yaralandığı belirtiliyor
quot Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor quot
"Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor"

IKBY Peşmerge Genelkurmay Başkanı Eminki, PKK'nın yerel militanlar aracılığıyla İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ettiğini belirtti
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest

İsveç'te bir mahkeme, ırkçı saldırıda bulunan kişinin suçunu itiraf etmesine rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verdi
Husilerden quot koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı quot iddiası
Husilerden "koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı" iddiası

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki El-Muha kenti açıklarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisine füze saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü.
29 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığındı
29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye sığındı

Seul hükümetinin geçen yılki kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği acımasız siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti. Son olarakta Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye sığındı
Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü
Afganistan'da 11 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
En pahalı internet Tacikistan'da
En pahalı internet Tacikistan'da

Taciklar internet hizmeti için dünyanın en pahalı fiyatlarından birini ödüyorlar
PYD ABD'nin desteğiyle Suriye nin suyunu da ele geçirdi
PYD, ABD'nin desteğiyle Suriye’nin suyunu da ele geçirdi

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle, ülkenin en büyük üç barajını ele geçirdi

Haberler

AB'de Çekya, Macaristan ve Polonya'ya ihlal prosedürü
AB'de Çekya Macaristan ve Polonya'ya ihlal prosedürü

AB askeri merkez kuruyor
AB askeri merkez kuruyor

AB, savcılık makamı kurmaya hazırlanıyor
AB savcılık makamı kurmaya hazırlanıyor

AB’den savunma fonu teklifi
AB den savunma fonu teklifi

Avro Grubu'na başkanlık makamı önerisi
Avro Grubu'na başkanlık makamı önerisi

Avrupa’nın çok boyutlu krizleri ve yükselen aşırı sağ | DOSYA
Avrupa nın çok boyutlu krizleri ve yükselen aşırı sağ DOSYA

AB, Esed rejimine yaptırımları uzattı
AB Esed rejimine yaptırımları uzattı

Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya karşı vize hamlesi | ANALİZ
Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya karşı vize hamlesi ANALİZ






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 