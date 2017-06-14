17:36, 14 Haziran 2017 Çarşamba

AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılıklarını yineleyerek, anlaşma uyarınca koyulan ulusal hedefleri yerine getirme yönünde karar aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada üyeler 88 "hayır" oyuna karşı 534 "evet" oyuyla 2030 yılına kadar ulaşım, tarım ve atık yönetimi alanlarında sera gazı salınımlarını yüzde 40 azaltmayı öngören düzenlemeyi onayladı.

Düzenlemenin, yasalaşması için AB üye devletleri tarafından onaylanması gerekiyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı dünyanın geri kalanını iklimle mücadele konusunda birlik olmaya itecek." dedi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin "gezegenin kaderini" önemsemediği anlamına geldiğini ifade eden Juncker, AB'nin tarihi Paris Anlaşması'nı tekrar müzakereye açmayacağını kaydetti.

Müzakerelerin 20 yıldır devam ettiğini söyleyen Juncker, AB ülkelerinin anlaşma maddelerini gözden geçirmek yerine bir an önce uygulamaya başlaması gerektiğine dikkati çekti.

AB'nin iklim değişimi alanında mücadele ve iş birliğini artırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Juncker, "Anlaşma maddelerini uygulamaya koyarak harekete geçme zamanı geldi." diye konuştu.

AB yetkilileri ay başında Çin ile yaptıkları zirvede iklim değişimiyle mücadeleyi öncelikle ele alınan konular arasında tutmuştu. AB ve Çin, ABD'nin bu konuda sergilediği tavrına rağmen birlikte hareket etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

En fazla sera gazı yayan ülkeler olarak sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Brezilya, Japonya, Endonezya, Almanya, Güney Kore, Kanada ve İran olarak ön plana çıkıyor.

Geçen kasım ayında Birleşmiş Milletler'in çatısı altında 190'dan fazla ülkenin imza attığı Paris İklim Antlaşması, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor. Anlaşma dünyaya en fazla sera gazı salan ülkeler olan ABD ve Çin'in birlikte iklim konusunda ilk defa bir anlaşmaya imza atması ve yürürlüğe sokması nedeniyle tarihi bir adım olarak nitelendirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran başında ülkesini anlaşmadan çıkaracağını açıklaması, anlaşmaya imza atan taraflarca tepkiyle karşılanmıştı.