"Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edeceğini belirterek, bunun NATO ile iş birliğine engel olmadığını ifade etti.
Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Paolo Alli ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edeceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Vucic'in, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değildir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Sırbistan'ın barışın korunması ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında NATO ile iş birliğine açık olduğu belirtildi.
Vucic ayrıca Sırbistan'ın yıllık NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarına katılımının da karşılıklı güven ve anlayışa katkı sağlayacağını kaydetti.
NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Alli ise Sırbistan'ın bölgede istikrarın korunması ve iş birliğinin genişletilmesi yönündeki çabalarını desteklediklerine dikkati çekerek, askeri anlamda tarafsız kalma tutumuna rağmen NATO ile sürdürülen diyalogdan memnuniyet duyduklarını söyledi.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değil" açıklamasında bulundu
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