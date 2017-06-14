18:13, 14 Haziran 2017 Çarşamba

CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi





CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı 45 dakika sordu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak" suçundan tutuklanmasının ardından, CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 45 dakika sürdü.

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