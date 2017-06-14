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Oğuz Güven tahliye edildi
Oğuz Güven tahliye edildi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, bu sanığın tahliyesine hükmetti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Güven hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamladı.

SORUŞTURMA SÜRECİNE YAKLAŞIMI GÖSTERİLDİ

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun niteliği, olay ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı, iş ve ikamet durumunu gözeterek Güven'in tahliyesine karar verdi. 

Heyet, Güven'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 14 Eylül 2017'de yapılmasını da karara bağladı.

İDDİANAME

İddianamede, gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberlerin paylaşılarak terör örgütlerinin cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, teşvik eden, bildiri veya açıklamaların yayımlanması eyleminin gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

İddianamede, şüpheli Oğuz Güven'in, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve "terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.



İlgili Konular oğuz güven 15 Temmuz darbe girişimi
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