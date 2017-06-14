18:50, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Görmez'den Karadavi'yi terör listesine alan ülkelere tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, , 2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin soruları da cevaplayan Görmez, İslam ülkelerinde sorunların birbirini takip ettiğini, özellikle Körfez ülkelerinde tırmanan hadiselerin bir an önce sulh ile sonuçlanmasını dilediğini söyledi.

Görmez, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda herkesi teenni ile hareket etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in yayımladığı "terör listesi", uluslararası kamuoyunda şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. "Dünyanın en ciddiyetsiz terör listesinde" BM'ye akredite yardım kuruluşlarından hayatında bir gün bile Katar'a gelmemiş kişilere kadar terörle ilgisi olmayan çok sayıda isim olduğu görüldü. Bu 4 ülkenin Katar'da olduğunu ileri sürdüğü 59 kişi ve 12 kuruluşu "terörle irtibatlı" olarak tanımladığı listeye Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de konulması, şok etkisi yaptı.