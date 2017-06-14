Görmez'den Karadavi'yi terör listesine alan ülkelere tepki

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, , 2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin soruları da cevaplayan Görmez, İslam ülkelerinde sorunların birbirini takip ettiğini, özellikle Körfez ülkelerinde tırmanan hadiselerin bir an önce sulh ile sonuçlanmasını dilediğini söyledi.
Görmez, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda herkesi teenni ile hareket etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in yayımladığı "terör listesi", uluslararası kamuoyunda şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. "Dünyanın en ciddiyetsiz terör listesinde" BM'ye akredite yardım kuruluşlarından hayatında bir gün bile Katar'a gelmemiş kişilere kadar terörle ilgisi olmayan çok sayıda isim olduğu görüldü. Bu 4 ülkenin Katar'da olduğunu ileri sürdüğü 59 kişi ve 12 kuruluşu "terörle irtibatlı" olarak tanımladığı listeye Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de konulması, şok etkisi yaptı.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir..." dedi
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı 45 dakika sordu
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.
ÖSYM, "17-18 Haziran tarihlerinde sınava (LYS oturumları) girecek adaylar için raporlarını ÖSYM'ye bildirme süresi bugün mesai bitiminde sona ermektedir" açıklaması yaptı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Edirne Valisi Özdemir, "WhatsApp hattıyla Edirne'ye gelen misafirlerimiz isteklerini ve şikayetlerini anında Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sekreteryaya iletecek. Sekreteryaya iletilen konular anında ilgili birimlere ulaştırılacak, ilgili birimler tarafından da sorunlara müdahale edilecek" dedi
Erzincan'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Çağlar'ın da bulunduğu cuntacıları 3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş tarafından engellendiği belirtildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mogan Gölü'nde düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezilerde kullanılmak üzere tekne yapımı için tersane kuracak
TEOG kapsamında yer alan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamı ya da bir kısmını kullanan özel okulların birinci ön kayıt dönemi için taban puanları açıklandı.
2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erecek
FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 189 avukattan 78'i yakalandı