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19:08, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Japonya nüfusu 'kritik dönemeçte'
Japonya nüfusu 'kritik dönemeçte'

Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Kaneko, "Eğer (yaşlanan nüfusa karşı) şimdiden ciddi önlemler almazsak, ileride geri dönülmez sonuçlarla karşılaşacağız." dedi.

Japonya'nın nüfus yetkilisi, ülkenin azalan ve yaşlanan nüfusa karşı hemen önlem almaması halinde ileride çözülmesi zor ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Ryuichi Kaneko, ülkede düşen doğum oranı ve azalan nüfusla mücadele için kapsamlı tedbirler alınması çağrısı yaptı.

Ülkenin nüfus bakımından "kritik bir dönemeçte" olduğunu ifade eden Kaneko, doğum oranının düşük kalmasına yol açan ekonomik ve sosyal koşulları değiştirecek yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.

Günümüzde Japonya'da genç nüfusun giderek "grileşen", yani kendini daha çok yaşlı nüfusun siyasi ve ekonomik ihtiyaçlarına uyarlayan bir toplumsal yapının baskısı altında kaldığına dikkati çeken Kaneko, 2015 yılı verilerine göre 127,1 milyon olan ülke nüfusunun, mevcut düşüş eğilimiyle 2065 yılında 88,1 milyona düşeceğini ve o tarihte nüfusun yarısından fazlasının 55 yaşın üzerinde olacağını kaydetti.

Kaneko, "Eğer şimdiden ciddi önlemler almazsak, ileride geri dönülmez sonuçlarla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yaşlanan bir nüfusun tıbbi harcamaları arttıracağı ve çalışan nüfusun sırtına ciddi bir sosyal güvenlik yükü getireceğine dikkati çeken Kaneko, nüfusun yüzde 30'a varan oranlarda azalmasının yaratacağı iş gücü kaybını göçmen işçilerle telafi etmenin sosyal problemlere yol açacağını söyledi. Kaneko, Avrupa'da bundan çok daha düşük oranlardaki göçmen nüfusunun uyum sorunlarıyla karşılaştığını hatırlattı.

Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana giderek düştüğü ülkede, nüfusun korunması için doğurganlık oranının 2,07 olması gerektiği hesaplanıyor. Şinzo Abe hükümeti, doğum oranını 2025 yılına kadar yüzde 1,8'e çıkarmayı ve gelecek elli yılda nüfustaki azalmayı kontrol altına alarak ülke nüfusunu 100 milyonun üzerinde tutmayı amaçlıyor.



İlgili Konular Japonya
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