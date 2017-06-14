Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:20, 14 Haziran 2017 Çarşamba
Ortadoğu
19:56, 14 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
'Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'
'Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 300 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ile Komisyon üyesi Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. 

Suriye'deki sivillerin durumunu genel olarak "oldukça kritik" şeklinde değerlendiren Pinheiro, "Bazen, (Rakka'da) DEAŞ'ın kontrolünde yaşayan bir sivil toplum olduğu gerçeğinin insanlar tarafından unutulduğu izlenimini ediniyoruz." dedi. 

Rakka'da koalisyon hava saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çeken Pinheiro, söz konusu saldırıları "fazla aşırı" bulduğunu kaydetti.

"HAVA SALDIRILARINDA 300 SİVİL ÖLDÜ"

Rakka'daki sivil kayıplara ilişkin soru üzerine Komisyon üyesi Abuzayd, komisyon olarak sadece koalisyonun hava saldırılarını kayıt aldıklarını söyledi.

Abuzayd, "(Hava saldırıları sonucu) Sadece Mansoura köyünde 200 olmak üzere toplam 300 sivil öldü." dedi. Abuzayd, "sivil ölümlerin ne zaman gerçekleştiğini biliyor musunuz?" sorusuna, "Üzgünüm, bilmiyorum." yanıtını verdi. Bir komisyon yetkilisi ise sivil ölümlerin mart ayından bu yana gerçekleştiğini ileri sürdü.



İlgili Konular Rakka Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Sudan Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'
'Sudan, Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'

Sudan Devlet Başkanı Beşir, "Sudan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Körfez krizinin çözüme ulaşması, Arap ve Körfez bölgesinde işlerin normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor" dedi
Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'
'Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 300 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı
Japonya nüfusu 'kritik dönemeçte'
Japonya nüfusu 'kritik dönemeçte'

Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Kaneko, "Eğer (yaşlanan nüfusa karşı) şimdiden ciddi önlemler almazsak, ileride geri dönülmez sonuçlarla karşılaşacağız." dedi.
IKBY'de siyasi kriz için çözüm arayışları
IKBY'de siyasi kriz için çözüm arayışları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde KYB ve KDP, siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" kararı aldı
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı

Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı 690 bine ulaştı
quot Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil
"Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değil" açıklamasında bulundu
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı

AB, ABD'nin iklim değişimi anlaşmasından çekilmesine rağmen bu alanda mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi

Muhalefetteki Unidos Podemos ittifakının, yaklaşık 7 aydır görevde olan azınlık hükümetine karşı sunduğu güvensizlik önergesi mecliste reddedildi
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı

Avusturya'da bulunan 312 imam, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelerek terörü, ırkçılığı ve aşırıcılığı kınadı
Belçika'dan Brexit mesajı
Belçika'dan Brexit mesajı

Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi
Japonya Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Japonya hükümeti, Ukrayna vatandaşları için vizelerin kaldırılması üzerinde çalışmalara başladı.
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı FOTO
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO

Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna yakınlarındaki Sokolina'da Sırp askerler tarafından hunharca katledilen 48 Boşnak sivil için katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenledi
ABD'de kongre üyesi vuruldu
ABD'de kongre üyesi vuruldu

ABD'nin Virginia eyaletinde Kongre üyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kongre üyesi Steve Scalise'in yaralandığı belirtiliyor
quot Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor quot
"Irak'ta Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor"

IKBY Peşmerge Genelkurmay Başkanı Eminki, PKK'nın yerel militanlar aracılığıyla İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ettiğini belirtti
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest
İsveç'te sığınmacılara saldıran kişi serbest

İsveç'te bir mahkeme, ırkçı saldırıda bulunan kişinin suçunu itiraf etmesine rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verdi
Husilerden quot koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı quot iddiası
Husilerden "koalisyon güçlerine ait gemiye saldırı" iddiası

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki El-Muha kenti açıklarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisine füze saldırısı düzenlediklerini ileri sürdü.

Haberler

PYD, ABD'nin desteğiyle Suriye’nin suyunu da ele geçirdi
PYD ABD'nin desteğiyle Suriye nin suyunu da ele geçirdi

PYD Halep'in batısında ilerlemeye çalışıyor
PYD Halep'in batısında ilerlemeye çalışıyor

Esed rejiminin Türkmendağı'na sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin Türkmendağı'na sızma girişimi püskürtüldü

İran milis güçleri Suriye-Irak sınırında
İran milis güçleri Suriye-Irak sınırında

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Ramazan geçişleri
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Ramazan geçişleri

Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor
Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor

Esed rejimi Dera'yı napalm bombaları ile vuruyor
Esed rejimi Dera'yı napalm bombaları ile vuruyor

'YPG, Rakka'dan çatışmadan çekilmesi için DEAŞ ile anlaştı'
YPG Rakka'dan çatışmadan çekilmesi için DEAŞ ile anlaştı'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 