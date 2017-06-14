Örgütün 'asker abisi' iddiaları

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davanın sivil sanıklarından, terör örgütünün askeriyedeki "abi"lerinden sanık Mustafa Akyıldız, "örgütün asker abisi" olduğunu, Bank Asya'daki hesabı bulunduğunu ve KPSS şüphelisi olmasını, "tesadüfler silsilesi" olarak değerlendirdi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.
Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın emir subayı sanıklardan eski personel Binbaşı Oğuzhan Konuk ifadesinde, "FETÖ'cüler tarafından Dündar'ın emir subaylığına atandıktan sonra örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı Mustafa Akyıldız'ın kendisiyle temasa geçtiğini belirterek, evine gittiği Akyıldız'ın görüşmelerinde bazen Dündar'ın nasıl biri olduğunu, cemaate yakın olup olmadığı şeklinde dünya görüşünü sorduğunu" anlatmıştı. Konuk ayrıca, Akyıldız'ın Karargah hakkında yönelttiği soruları cevapladığını belirtmişti.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Akyıldız, örgüt içinde kod adının "Aydın" olduğu iddiasını reddetti. Akyıldız, "Darbe mağduru sivilim. Böylesine büyük bir darbe davasında yer alıyor olmamın şoku içindeyim." iddiasında bulundu.
Avukatların sorularını da yanıtlayan sanık Akyıldız, "Oğuzhan Konuk, seni tanımıyorsa evini nasıl gösterebiliyor. Nasıl seni teşhis ediyor. Aynı zamanda Bank Asya'da hesap hareketliliğin var, ayrıca sen ve eşin KPSS şüphelisisiniz. Bu kadar tesadüf olur mu?" sorusu üzerine, "Tesadüfler silsilesi olmuş" demekle yetindi.
Savunma yapan sanıklardan eski Astsubay Murat Can Avtan da Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Hizmet Taburu teknisyeni olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz günü taburda nöbetçi olduğunu, yaşanan olayları ilk olarak tatbikat diye duyduğunu ancak yaralıları görünce durumun farklı olduğunu anladığını söyledi.
Avtan, tabur komutanı Hasan Yücel'e saat 03.00 civarında karargahta "su patlağı" olduğuna yönelik telefon geldiğini ve onun da kendisine bunu gidermesi için emir verdiğini anlattı.
Duruşmaya yarın, sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
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