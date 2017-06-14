'Sudan, Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin Körfez krizine çözüm bulma amacıyla diplomatik yolların etkinleştirilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Devlet Başkanı Beşir, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi'yi başkent Hartum'da kabul etti.
Görüşmede Beşir, bölgenin olumsuz yönlere kaymasını engellemek için çalışacaklarını vurgulayarak, "Sudan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Körfez krizinin çözüme ulaşması, Arap ve Körfez bölgesinde işlerin normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor." dedi.
Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mumtaz da toplantıda, Arap ülkeleri arasında çözümün etkinleştirilmesinin, Arapları zayıflatacak ve başka sorunların doğmasına neden olabilecek Körfez krizinin yumuşatılması için çalışılması gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.
Mumtaz, "Beşir'in Kuveyt girişimini destekleyeceğini, Arap liderlerinin krizi sona erdirmek için siyasi diplomatik bir çözüm yolu bulacağına güvendiğini" söyledi.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.
Sudan Devlet Başkanı Beşir, "Sudan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Körfez krizinin çözüme ulaşması, Arap ve Körfez bölgesinde işlerin normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor" dedi
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