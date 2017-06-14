20:27, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Yıldırım, yüce Türk milletinin huzurunun, güvenliğinin teminatı olan asırlık teşkilatlardan birisi olan jandarma mensuplarına Türk milleti adına teşekkürlerini sundu.

"BİZ BU BELAYI MİLLETİN BAŞINDAN DEFETMEYE AHDETTİK"

Bu yeni dönemde terörle mücadele konseptinde de önemli bir değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu değişiklik, geçtiğimiz yılın ağustos ayı başından itibaren savunma esaslı değil, taarruz esaslı terörle mücadele stratejimizi yürürlüğe koyduk. Bugün jandarma, polis, korucularımız, bazı bölgelerde de yine TSK ile birlikte bu mücadeleyi koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün artık yurdun her köşesinde devlet, güvenlik güçlerimizin marifetiyle duruma tam olarak hakimdir. Terör örgütleri bunun farkındadır ve telaşla sağa sola saldırmaya gayret etmektedir. Milletimiz emin ve rahat olsun ki, biz bu belayı bu milletin başından def etmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz."

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün korkutarak değil, güven ve huzur vererek görev yapan bir teşkilata sahibiz. Bunun örneğini mi istiyorsunuz? Bakın bir jandarma astsubayımız Bingöl'de bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bir teröristi yakalıyor ve terörist yakalandıktan sonra 'üşüdüm' diyor. Çıkarıyor parkasını veriyor ve onun bu ihtiyacını gideriyor. İnsanlığını ortaya koyuyor. Bu insanlık dersini veren Kemal kardeşimiz ne yazık ki aynı insanlığı bu alçak teröristlerden göremiyor ve Bingöl'de Genç ilçesinde şehit oluyor."

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ UYUM

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler dileyen Yıldırım, "Terörden arındırmaya çalıştığımız ülkemizde jandarma, teröriste karşı yumruğu vurmayı bilmiş ama yöre halkına da dost eli uzatarak onların terörden zarar görmemesi için Emniyet Genel Müdürlüğümüzün mensuplarıyla, polislerimizle, özel harekatçılarımızla, korucularımızla, askerlerimizle birlikte iç içe onların yaşamdan kopmamaları için gereken gayreti ve fedakarlığı da göstermektedir." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki uyumunu "fevkalade" olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Belki de yakın tarihimizde emniyet mensuplarımızın, asker, polis, jandarma, korucu bu kadar ahenkli, uyumlu çalıştığı bir dönem olmamıştır. Böyle olduğu içindir ki terörle mücadelede başarı ortadadır. Bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı ve operasyonda gerekli koordinasyonun sağlanması... Burada zaman kayıplarının olmaması bu başarının en önemli sebeplerinden biridir. 'Sen', 'ben' demeden ay yıldızın yanına yüreğinizi de koyarak mücadele ediyorsunuz. Onun için hepinizin alnından öpüyor, teşekkür ediyorum. Hislerimize, duygularımıza yeri gelince sahip olmak durumundayız ama yeri geldiğinde de 'Yırtarız dağları enginlere sığmaz taşarız.' Siz tarihimizin altın harflerle yazılan destanının birer kahramanısınız. Göktürklerin yarganları, Selçukluların candarları, ülkemizin jandarması ve milletin cendermesi."