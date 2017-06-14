Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Yıldırım, yüce Türk milletinin huzurunun, güvenliğinin teminatı olan asırlık teşkilatlardan birisi olan jandarma mensuplarına Türk milleti adına teşekkürlerini sundu.
Bu yeni dönemde terörle mücadele konseptinde de önemli bir değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu değişiklik, geçtiğimiz yılın ağustos ayı başından itibaren savunma esaslı değil, taarruz esaslı terörle mücadele stratejimizi yürürlüğe koyduk. Bugün jandarma, polis, korucularımız, bazı bölgelerde de yine TSK ile birlikte bu mücadeleyi koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün artık yurdun her köşesinde devlet, güvenlik güçlerimizin marifetiyle duruma tam olarak hakimdir. Terör örgütleri bunun farkındadır ve telaşla sağa sola saldırmaya gayret etmektedir. Milletimiz emin ve rahat olsun ki, biz bu belayı bu milletin başından def etmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz."
Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bugün korkutarak değil, güven ve huzur vererek görev yapan bir teşkilata sahibiz. Bunun örneğini mi istiyorsunuz? Bakın bir jandarma astsubayımız Bingöl'de bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bir teröristi yakalıyor ve terörist yakalandıktan sonra 'üşüdüm' diyor. Çıkarıyor parkasını veriyor ve onun bu ihtiyacını gideriyor. İnsanlığını ortaya koyuyor. Bu insanlık dersini veren Kemal kardeşimiz ne yazık ki aynı insanlığı bu alçak teröristlerden göremiyor ve Bingöl'de Genç ilçesinde şehit oluyor."
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler dileyen Yıldırım, "Terörden arındırmaya çalıştığımız ülkemizde jandarma, teröriste karşı yumruğu vurmayı bilmiş ama yöre halkına da dost eli uzatarak onların terörden zarar görmemesi için Emniyet Genel Müdürlüğümüzün mensuplarıyla, polislerimizle, özel harekatçılarımızla, korucularımızla, askerlerimizle birlikte iç içe onların yaşamdan kopmamaları için gereken gayreti ve fedakarlığı da göstermektedir." diye konuştu.
Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki uyumunu "fevkalade" olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Belki de yakın tarihimizde emniyet mensuplarımızın, asker, polis, jandarma, korucu bu kadar ahenkli, uyumlu çalıştığı bir dönem olmamıştır. Böyle olduğu içindir ki terörle mücadelede başarı ortadadır. Bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı ve operasyonda gerekli koordinasyonun sağlanması... Burada zaman kayıplarının olmaması bu başarının en önemli sebeplerinden biridir. 'Sen', 'ben' demeden ay yıldızın yanına yüreğinizi de koyarak mücadele ediyorsunuz. Onun için hepinizin alnından öpüyor, teşekkür ediyorum. Hislerimize, duygularımıza yeri gelince sahip olmak durumundayız ama yeri geldiğinde de 'Yırtarız dağları enginlere sığmaz taşarız.' Siz tarihimizin altın harflerle yazılan destanının birer kahramanısınız. Göktürklerin yarganları, Selçukluların candarları, ülkemizin jandarması ve milletin cendermesi."
Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı
Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz" dedi
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir..." dedi
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı 45 dakika sordu
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.
ÖSYM, "17-18 Haziran tarihlerinde sınava (LYS oturumları) girecek adaylar için raporlarını ÖSYM'ye bildirme süresi bugün mesai bitiminde sona ermektedir" açıklaması yaptı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Edirne Valisi Özdemir, "WhatsApp hattıyla Edirne'ye gelen misafirlerimiz isteklerini ve şikayetlerini anında Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sekreteryaya iletecek. Sekreteryaya iletilen konular anında ilgili birimlere ulaştırılacak, ilgili birimler tarafından da sorunlara müdahale edilecek" dedi
Erzincan'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Çağlar'ın da bulunduğu cuntacıları 3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş tarafından engellendiği belirtildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mogan Gölü'nde düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezilerde kullanılmak üzere tekne yapımı için tersane kuracak
TEOG kapsamında yer alan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamı ya da bir kısmını kullanan özel okulların birinci ön kayıt dönemi için taban puanları açıklandı.