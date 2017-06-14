Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:58, 14 Haziran 2017 Çarşamba
Güncel
20:27, 14 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 

Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Yıldırım, yüce Türk milletinin huzurunun, güvenliğinin teminatı olan asırlık teşkilatlardan birisi olan jandarma mensuplarına Türk milleti adına teşekkürlerini sundu.

"BİZ BU BELAYI MİLLETİN BAŞINDAN DEFETMEYE AHDETTİK"

Bu yeni dönemde terörle mücadele konseptinde de önemli bir değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu değişiklik, geçtiğimiz yılın ağustos ayı başından itibaren savunma esaslı değil, taarruz esaslı terörle mücadele stratejimizi yürürlüğe koyduk. Bugün jandarma, polis, korucularımız, bazı bölgelerde de yine TSK ile birlikte bu mücadeleyi koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün artık yurdun her köşesinde devlet, güvenlik güçlerimizin marifetiyle duruma tam olarak hakimdir. Terör örgütleri bunun farkındadır ve telaşla sağa sola saldırmaya gayret etmektedir. Milletimiz emin ve rahat olsun ki, biz bu belayı bu milletin başından def etmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz."

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün korkutarak değil, güven ve huzur vererek görev yapan bir teşkilata sahibiz. Bunun örneğini mi istiyorsunuz? Bakın bir jandarma astsubayımız Bingöl'de bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bir teröristi yakalıyor ve terörist yakalandıktan sonra 'üşüdüm' diyor. Çıkarıyor parkasını veriyor ve onun bu ihtiyacını gideriyor. İnsanlığını ortaya koyuyor. Bu insanlık dersini veren Kemal kardeşimiz ne yazık ki aynı insanlığı bu alçak teröristlerden göremiyor ve Bingöl'de Genç ilçesinde şehit oluyor."

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ UYUM

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler dileyen Yıldırım, "Terörden arındırmaya çalıştığımız ülkemizde jandarma, teröriste karşı yumruğu vurmayı bilmiş ama yöre halkına da dost eli uzatarak onların terörden zarar görmemesi için Emniyet Genel Müdürlüğümüzün mensuplarıyla, polislerimizle, özel harekatçılarımızla, korucularımızla, askerlerimizle birlikte iç içe onların yaşamdan kopmamaları için gereken gayreti ve fedakarlığı da göstermektedir." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki uyumunu "fevkalade" olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Belki de yakın tarihimizde emniyet mensuplarımızın, asker, polis, jandarma, korucu bu kadar ahenkli, uyumlu çalıştığı bir dönem olmamıştır. Böyle olduğu içindir ki terörle mücadelede başarı ortadadır. Bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı ve operasyonda gerekli koordinasyonun sağlanması... Burada zaman kayıplarının olmaması bu başarının en önemli sebeplerinden biridir. 'Sen', 'ben' demeden ay yıldızın yanına yüreğinizi de koyarak mücadele ediyorsunuz. Onun için hepinizin alnından öpüyor, teşekkür ediyorum. Hislerimize, duygularımıza yeri gelince sahip olmak durumundayız ama yeri geldiğinde de 'Yırtarız dağları enginlere sığmaz taşarız.' Siz tarihimizin altın harflerle yazılan destanının birer kahramanısınız. Göktürklerin yarganları, Selçukluların candarları, ülkemizin jandarması ve milletin cendermesi."



İlgili Konular Binali Yıldırım AK Parti Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Kumkapı'da 3 kişinin öldüğü yanan otelin sahibi tutuklandı

Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı
Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz" dedi
Örgütün 'asker abisi' iddiaları quot tesadüfler silsilesi quot deyip reddetti
Örgütün 'asker abisi' iddiaları "tesadüfler silsilesi" deyip reddetti

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
Kurtulmuş Uyuşturucu Türkiye'yi de tehdit eden büyük bir mesele
Kurtulmuş: Uyuşturucu Türkiye'yi de tehdit eden büyük bir mesele

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi
Görmez'den Karadavi'yi terör listesine alan ülkelere tepki
Görmez'den Karadavi'yi terör listesine alan ülkelere tepki

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir..." dedi
Oğuz Güven tahliye edildi
Oğuz Güven tahliye edildi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi

CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı 45 dakika sordu
HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği düşürüldü

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.
LYS'de engeli olan adaylara yönelik önemli uyarı
LYS'de engeli olan adaylara yönelik önemli uyarı

ÖSYM, "17-18 Haziran tarihlerinde sınava (LYS oturumları) girecek adaylar için raporlarını ÖSYM'ye bildirme süresi bugün mesai bitiminde sona ermektedir" açıklaması yaptı
MİT tırları davasında CHP'li vekil Berberoğlu'na 25 yıl hapis
MİT tırları davasında CHP'li vekil Berberoğlu'na 25 yıl hapis

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi
Ankara İvedik Sanayi Bölgesi'nde patlama 2 ölü FOTO
Ankara İvedik Sanayi Bölgesi'nde patlama: 2 ölü | FOTO

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Yargıyla ilgili değişiklik kanun tasarısı Meclis'te
Yargıyla ilgili değişiklik kanun tasarısı Meclis'te

Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Turistler için quot WhatsApp istek ve şikayet hattı quot
Turistler için "WhatsApp istek ve şikayet hattı"

Edirne Valisi Özdemir, "WhatsApp hattıyla Edirne'ye gelen misafirlerimiz isteklerini ve şikayetlerini anında Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sekreteryaya iletecek. Sekreteryaya iletilen konular anında ilgili birimlere ulaştırılacak, ilgili birimler tarafından da sorunlara müdahale edilecek" dedi
3 Ordu'daki cuntacıları Orgeneral Savaş engellemiş
3. Ordu'daki cuntacıları Orgeneral Savaş engellemiş

Erzincan'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Çağlar'ın da bulunduğu cuntacıları 3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş tarafından engellendiği belirtildi
Ankara'da tersane kurulacak
Ankara'da tersane kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mogan Gölü'nde düğün, nikah, yemek, toplantı ve gezilerde kullanılmak üzere tekne yapımı için tersane kuracak
Özel okullar taban puanları açıklandı
Özel okullar taban puanları açıklandı

TEOG kapsamında yer alan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamı ya da bir kısmını kullanan özel okulların birinci ön kayıt dönemi için taban puanları açıklandı.

Haberler

Erdoğan'dan partililere tevazu uyarısı
Erdoğan'dan partililere tevazu uyarısı

Kuzu: Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var
Kuzu Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var

AK Parti MYK haftaya toplanacak
AK Parti MYK haftaya toplanacak

Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti
Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' | VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' VİDEO

Yıldırım: Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz
Yıldırım Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz

AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor
AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor

Erdoğan: AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek
Erdoğan AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 