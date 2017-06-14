20:31, 14 Haziran 2017 Çarşamba

ABD'nin San Francisco kentinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var



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San Francisco polisi tarafından yapılan açıklamaya göre UPS'ye silahlı saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin San Francisco kentindeki bir kargo tesisinde yaşanan silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Reuters'un haberine göre olayda 3 kişi yaralandı. San Francisco polisi Twitter'dan saldırıyı doğruladı. Yaralılar hastanye kaldırıldı

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