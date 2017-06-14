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Kumkapı'da 3 kişinin öldüğü yanan otelin sahibi tutuklandı

Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Kumkapı'da, bir otelde çıkan ve üç kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otel sahibi T.D'nin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Çifte Gelinler Caddesi'ndeki otelde çıkan yangının ardından gözaltına alınan T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kumkapı Çifte Gelinler Caddesi'ndeki otelde dün akşam saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından otel sahibi T.D, gözaltına alınmıştı.



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