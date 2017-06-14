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20:45, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Londra'daki büyük yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye çıktı, 18'i ağır 78 yaralı da Londra'daki çeşitli hastanelerde tedavi görüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan binada yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) çıkan yangında yaşanan can kaybının 12'ye yükseldiği belirtildi.

"Ne yazık ki bu rakamın artacağını düşünüyoruz." ifadesine yer verilen polis açıklamasında ayrıca, yangından kurtulanların güvende olduklarını yetkililere bildirmesini istendi. 

Londra Ambulans Hizmetleri de 18'i ağır olmak üzere birçoğu dumandan etkilenen 78 yaralının tedavisine başkent genelindeki 6 hastanede devam edildiğini bildirdi.

Londra İtfaiyesi de binadan kendi çabalarıyla çıkanlar haricinde 65 kişinin itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldığını aktardı.

İtfaiye ekiplerinin gece boyunca olay yerinde bulunacağını bildiren yetkililer, binanın büyük bir kısmındaki aramaların tamamlandığını kaydetti.

Yetkililer, yangının ardından kaç kişiden haber alınamadığına ilişkin herhangi bir bilgi aktarımında bulunmadı.

BİNADA TÜRKLER DE İKAMET EDİYOR

Yangının yaşandığı semtin Türk sakinlerinden Deniz Candaş yaptığı açıklamada binada bulunan 120 daireden bazılarında Türk asıllı vatandaşların da yaşadığını belirterek, "Bir aileyi şahsen tanıyoruz. Kendilerinden haber alamadık. Sabaha karşı 03.00 - 04.00 civarında hala haber yoktu. Akrabalarıyla görüştük." dedi.

Belediyeye ait bir sosyal konut olan 24 katlı Grenfell Tower'da çıkan yangın hızla bütün binayı sarmıştı. 40 itfaiye aracı ile 200'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangın saatler sonra güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Görgü tanıkları, 120 dairenin bulunduğu ve 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığını aktarıyor. Bunda, itfaiyenin yangın direktifinde sakinlere evlerinde kalmaları tavsiyesinin yer almasının etkili olabileceği belirtiliyor.

Dairelerinde mahsur kalan bazı sakinlerin pencerelerden atladığı ifade edilen binada, çok sayıda kişiden de hala haber alınamadığı bildiriliyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre binanın 2. katında bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangın hızla bütün binaya yayıldı. Bölgede yaşayanlar yangının yayılmasında binanın yakın zamanda yenilenen dış cephesinde kullanılan yanıcı malzemenin etkili olduğunu savunurken, yerel basında görüşüne yer verilen uzmanlar binanın bölümleri ve katları arasında yangın yalıtımının sağlıklı yapılmadığını belirtiyor.

Londra’da 2009’da 14 katlı bir binada çıkan yangında da 3 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Camberwell semtindeki binada yangın yalıtımının doğru yapılmadığı ve itfaiyenin söz konusu binanın sakinlerine de yangın durumunda dairelerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.



İlgili Konular İngiltere Londra
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